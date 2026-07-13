전북, 배전망 ESS 구축사업 27곳 선정…계통포화 해소 기대

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국비 1171억 투입, 12월 설치 완료 후 내년 본격 운영 추진

태양광 153.9MW 추가 가능, 100kW급 발전소 1500여 곳 설치 효과

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 정부의 배전망 에너지저장장치(ESS) 구축지원 사업 대상 32개 배전선로 가운데 27개가 도내 선로로 선정돼 재생에너지 계통포화 해소의 기반을 마련했다고 13일 밝혔다.

정부는 재생에너지 보급 확대로 발생한 계통포화 문제를 해결하기 위해 올해부터 배전망 ESS 구축지원 사업을 추진하고 있다. 태양광 발전량이 많은 시간대에는 전력을 저장하고 수요가 높은 시간대에 방전해 기존 배전망의 수용 능력을 높이는 방식이다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.07.13 lbs0964@newspim.com

올해 사업에는 국비 1171억 원이 투입되며 전국 32개 배전선로에 최대 128MW 규모의 ESS를 설치한다. 정부는 9개 사업자와 협약을 체결했으며 오는 12월까지 설치를 완료하고 2027년부터 본격 운영할 계획이다.

전북은 전국에서 두 번째로 태양광 발전량이 많은 지역이지만 변전소와 배전선로의 계통 수용 능력이 부족해 지난해 9월부터 신규 재생에너지 계통 접속이 지연돼 왔다.

이번 사업으로 배전선로마다 4MW 규모의 ESS가 설치되면 선로당 5.7MW의 태양광 발전설비를 추가로 연계할 수 있다.

이에 따라 전북은 총 153.9MW 규모의 태양광 발전을 추가로 계통에 연결할 수 있으며 이는 100kW급 태양광발전소 약 1500곳을 추가 설치할 수 있는 규모다.

양선화 전북자치도 미래첨단산업국장은 "이번 사업은 전북 재생에너지 산업의 최대 현안인 계통포화 문제를 해결하는 출발점"이라며 "사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 시군과 관계기관 협력을 강화하고 추가 사업 유치에도 적극 나서겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com