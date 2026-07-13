고흥군, 머물고 참여하는 여행…'볼런투어' 주목

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미식 체험과 환경정화 결합한 관광 프로그램

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 자원봉사와 관광을 결합한 '볼런투어' 4회차를 마무리하며 환경정화와 지역 문화 체험을 접목한 프로그램으로 참가자 호응을 얻었다.

군은 지난 11일부터 12일까지 이틀간 진행한 볼런투어 4회차 행사를 성공적으로 마쳤다고 13일 밝혔다.

고흥군이 지난 11일부터 12일까지 이틀간 진행한 '볼런투어' 4회차 행사에서 참가자들이 해안가와 이동로 주변 폐기물과 플라스틱을 수거하는 플로깅 활동을 펼치고 있다.[사진=고흥군] 2026.07.13 chadol999@newspim.com

이번 행사는 자원봉사형 로컬 여행을 콘셉트로 광주에서 출발해 고흥 전역을 순회하는 일정으로 운영됐다. 참가자들은 첫날 나로우주센터 우주과학관과 주변 생태학습장 일대를 찾아 이동로와 해안가 인접 구역의 폐기물과 플라스틱을 수거하는 플로깅 활동을 진행했다.

이와 함께 고흥 특산물을 활용한 미식 체험과 녹동항 드론쇼 관람 등 지역 관광 프로그램도 병행됐다.

둘째 날에는 소록도 마리안느·마가렛 나눔연수원을 방문해 나눔의 가치를 되새기는 시간을 가졌다. 다큐멘터리 시청과 강연에 이어 소록도 해안가 일대에서 환경정화 활동을 이어갔다.

참가자들은 일정 종료 후 소감을 공유하고 로컬푸드 직매장을 방문하는 등 지역과 연계된 프로그램에 참여했다.

군 관계자는 "이번 4회차는 고흥의 자연과 역사, 나눔의 가치를 함께 담은 프로그램이라며 남은 회차에서도 지역과 상생하는 볼런투어 모델을 이어가겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com