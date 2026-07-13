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美·유럽 기업들, 비용 절감 위해 中 AI모델로 이동 가속

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AI 핵심 요약

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  • 실리콘밸리와 유럽 기업들이 13일 중국 AI 모델로 갈아탔다.
  • 도어대시·지멘스·에어비앤비는 비용과 성능을 이유로 도입했다.
  • 오픈웨이트와 지정학 우려가 중국 모델 확산을 키웠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 실리콘밸리부터 유럽까지 기업들이 인공지능(AI) 비용 절감과 미국 첨단 기술 의존도 축소를 위해 중국 AI 모델로 눈을 돌리고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 13일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 도어대시·지멘스·에어비앤비 등이 중국산 AI 도구를 도입했다. 비용이 더 저렴하고 성능이 향상되고 있으며 자체 인프라에서 운용하기 쉬운 경우도 있기 때문이다.

AI 모델 중개 플랫폼 오픈라우터(OpenRouter)에 따르면 딥시크와 Z.ai 등 중국 AI 모델의 토큰 소비량이 올해 미국 경쟁사를 빠르게 앞질렀다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

도어대시 공동창업자 앤디 팡은 지난주 음식 배달 플랫폼이 '하위 업무'를 중국 스타트업 문샷AI의 키미 K2.6 모델에 맡기고 앤스로픽의 페이블은 '가장 어려운 업무'에만 예약해둔다고 밝혔다. 이 조합이 앤스로픽 단독 사용보다 더 낮은 비용에 훨씬 뛰어난 성능을 발휘한다고 밝혔다.

지멘스는 딥시크·Z.ai 등 중국 모델과 미국 프론티어 랩, 엔비디아, 프랑스 AI 그룹 미스트랄의 도구를 함께 사용하며 "유연성"을 추구한다고 밝혔다.

샌프란시스코 스타트업 린디는 앤스로픽에서 딥시크의 V4 모델로 완전히 전환했다. 창업자 플로 크리벨로는 이 전환이 수백만 달러를 절감하고 핵심 업무 성능을 개선했다며 "변혁적"이라고 평가했다.

비용절감이 이동의 가장 큰 원인이다. 앤스로픽과 오픈AI가 일부 기업 서비스를 정액제에서 토큰 사용량 기반 과금으로 전환하면서 비용이 크게 올랐다.

반면 중국 최고 모델들은 특히 코딩 분야에서 성능이 향상됐다. 지난 6월 Z.ai의 'GLM-5.2' 출시는 실리콘밸리 기술자들로부터 호평을 받았다. 앤드리슨 호로위츠의 마크 앤드리슨은 "GLM-5.2가 타협 없이 미국 대형 AI 랩의 공개 모델을 따라잡고 능가하는 첫 번째 중국 AI 모델"이라고 평가했다. 조지타운대 샘 브레스닉 연구원은 "많은 업무에서 중국 모델이 충분히 쓸 만한데 왜 앤스로픽이나 오픈AI에 프리미엄을 내겠느냐"고 꼬집었다.

중국 AI 모델의 또 다른 강점은 오픈웨이트(open-weight) 방식이다. 파라미터가 공개돼 기업 자체 서버에서 운영하고 특정 용도에 맞게 조정할 수 있다. 에어비앤비는 "미국 기반 승인된 서비스 제공업체를 통해서만 운영해 데이터와 운영을 보호하고 있다"며 "제한적으로 중국산 모델을 사용한다"고 밝혔다. 클라우드 제공업체 투게더AI의 비풀 베드 프라카시 CEO는 최고 오픈웨이트 모델이 독점 모델보다 10~60배 저렴하다고 밝혔다.

유럽에서는 지정학적 우려도 중국 AI 모델로의 이동을 가속시키고 있다. 미국의 대중국 무역 갈등과 앤스로픽의 첨단 AI 모델 수출통제가 계기가 됐다. 수출 금지가 철회됐지만 글로벌 벤처캐피탈(VC) RTP글로벌의 톰 셰리단은 유럽 스타트업에 "자체 호스팅 중국 모델이 미국 모델보다 더 안전한 선택"이라고 조언한다고 밝혔다. 캐나다 AI 기업 코히어의 에이든 고메스 최고경영자(CEO)는 "미토스(Mythos) 모델 수출금지 조치가 가장 실질적인 사건이었으며 접근이 차단된 경험이 단일 기업에 의존하는 위험을 드러냈다"고 말했다. 

wonjc6@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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