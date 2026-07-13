구리시, 재정위기 극복 대책 보고회 개최…세출 구조조정·세입 확충 방안 마련

AI 핵심 요약beta
- 구리시가 13일 재정위기 대책 보고회를 열고 대응에 나섰다.
- 세출 구조조정과 세입 확충으로 건전재정 기반을 마련하기로 했다.
- 2027년까지 1500억 원 확보, 복지 예산은 유지하기로 했다.
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2026년 500억 확보 목표
[구리시=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시가 재정위기 극복을 위한 대응에 본격 나섰다. 시는 '재정위기 대책 보고회'를 열고 세출 구조조정과 세입 확충을 통해 건전재정 기반을 마련하겠다고 13일 밝혔다.
이번 보고회에서 구리시는 세출예산과 이월사업 전면 재검토, 신규 세외수입 적극 발굴 상·하수도 요금과 종량제봉투 가격 등 공공요금의 단계적 현실화 지방세 및 세외수입 체납액 징수 강화 등을 추진 과제로 제시했다.
시는 건전재정 특별팀을 구성해 2026년 하반기 추가경정예산에서 최소 500억 원, 2027년도 본예산에서 최소 1000억 원 이상의 재원을 확보한다는 목표도 세웠다.
확보한 재원은 법정·의무적 경비 등 시가 우선 부담해야 하는 필수 재정수요에 투입할 계획이다. 다만 재정 효율화 과정에서도 시민 생활과 직결되는 복지 예산은 줄이지 않겠다는 방침이다.
신동화 구리시장은 "불필요한 행정비용을 과감히 줄이고 한정된 재원을 효율적으로 활용하는 것이 중요하다"며 "재정 혁신을 통해 위기를 극복하고 시민에게 꼭 필요한 사업은 흔들림 없이 추진하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com