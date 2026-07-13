경기도, AI·SW 경진대회 통해 지역 인재 생태계 확장…미래 인재 양성 촉진

AI·SW 경진대회 통해 인재 양성 생태계 확장

7개 대학 협력으로 교육 모델 구축 목표

학생 역량 강화 통해 미래 인재 기대

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원이 도내 AI·SW중심대학 7개교와 손잡고 고교-대학 연계 미래 AI 인재 양성에 나선다.

2026 경진대회 포스터 [사진=경기도경제과학진흥원]

경기도와 경기도경제과학진흥원은 도내 고등학생의 AI·SW 역량 강화를 위해 13일부터 '2026 SW미래채움×AI·SW중심대학 연합 경진대회' 참가자를 모집한다고 밝혔다.

도에 따르면 이번 대회는 고교생들이 실생활과 지역사회에서 발생하는 다양한 문제를 발굴하고 AI·SW 기술을 활용해 해결 방안을 기획·구현하는 프로젝트형 경진대회다.

경진대회에는 도내 AI·SW중심대학 7개교가 참여한다. 가천대학교, 경기대학교, 경희대학교, 성균관대학교, 신한대학교, 아주대학교, 한양대학교 등 7개 대학이 고교와 대학을 연계하는 AI·SW 인재양성 모델 구축에 함께 나서 지역 디지털 인재 생태계 확대를 목표로 하고 있다.

참가 대상은 경기도 내 고등학생으로 3명 내외 팀을 구성해 지원할 수 있다. 참가 신청은 7월 6일부터 7월 27일까지 공모전 홈페이지(포스터 QR코드 참조)를 통해 접수하며 총 100개 팀 내외(약 300명)를 선발할 예정이다.

대회는 두 개 분야로 운영된다. 지역사회 문제 해결 아이디어를 제안하는 'AI 아이디어 기획톤'과 생성형 AI를 활용해 실제 서비스를 구현하는 'AI 서비스톤'으로 나뉘어 아이디어 단계부터 구현까지 이어지는 실전형 AI 프로젝트를 장려한다.

선발된 참가자에게는 단계별 성장 지원 프로그램이 제공된다. 먼저 SW미래채움 전문 강사가 진행하는 AI·SW 사전교육을 받은 뒤 대학별로 배정된 대학생 멘토링과 예선을 거쳐 본선에 진출하게 된다. 본선은 8월 8일, 결선 및 시상식은 9월 5일 열리는 AI페스티벌과 연계해 진행된다. 결선 이후에는 수상팀을 대상으로 현업 전문가 멘토링을 추가로 지원해 아이디어 고도화와 후속 성장까지 뒷받침할 계획이다.

경기도경제과학진흥원은 지난해 경진대회를 통해 학교생활 속 다양한 문제를 AI·SW 기술로 해결하는 아이디어를 발굴한 바 있다. 당시 총 17개 팀이 예선에 참가해 8개 팀이 결선에 진출했으며 AI 기반 급식 잔반 예측, 사이버폭력 예방 서비스, 디지털북 관리 시스템 등 창의적인 결과물이 선보였다. 올해는 기존 1개 대학 중심 운영 방식에서 도내 7개 AI·SW중심대학이 함께 참여하는 연합형 모델로 확대하고 사전교육–대학생 멘토링–현업 전문가 후속 멘토링을 연계한 단계별 지원체계를 새로 구축했다.

경기도와 경기도경제과학진흥원은 이번 대회를 경기도 대표 AI·SW 경진대회로 육성해 지역 AI·SW 인재양성 생태계를 선도해 나간다는 방침이다. 현창하 경기도경제과학진흥원 미래신산업부문 이사는 "AI 시대에는 기술 활용 능력뿐 아니라 문제를 발견하고 해결하는 창의적 사고가 중요하다"며 "이번 경진대회가 학생들의 AI·SW 역량을 높이고 미래 산업을 이끌 핵심 인재로 성장하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

asj7376@newspim.com