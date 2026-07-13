IBK기업은행, 하반기 'IBK창공' 103개 스타트업 육성 착수

투자·멘토링 등 5개월 집중 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 혁신 스타트업 육성 프로그램을 통해 기술 기반 창업 지원에 나섰다.
기업은행은 창업육성 플랫폼 'IBK창공'을 통해 2026년 하반기 지원 대상 기업 103곳을 선정하고 본격적인 육성 프로그램을 시작한다고 13일 밝혔다.
이번 선발에는 반도체 공정 분석, 무선전력 기술, 민간 우주 서비스, 웨어러블 의료기기, AI 보안 등 다양한 첨단 분야 기업이 포함됐다. 기술력과 성장 가능성을 갖춘 스타트업을 중심으로 선발했다는 설명이다.
선정 기업들은 전국 6개 센터와 UNIST 캠프를 거점으로 약 5개월간 프로그램에 참여한다. 기업별 진단을 기반으로 성장 전략 수립, 1대1 멘토링, 사업화 컨설팅, 투자유치(IR) 교육 등 맞춤형 지원이 제공된다.
이와 함께 IBK금융그룹을 통한 투자·대출 지원, 벤처캐피탈 연계, 대기업과의 협업 기회 제공, 해외 진출 프로그램 등 금융·비금융 지원도 병행된다.
peterbreak22@newspim.com