카카오페이, 대한항공·에어비앤비와 '일본 여행 올패스' 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이가 13일 일본 특화 여행 프로모션을 선보였다
- 대한항공·에어비앤비 제휴로 항공·숙박·결제 할인 제공했다
- 양사 모두 카카오페이 결제 시 추가 할인·포인트 지급했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유류할증료 면제·숙박 할인 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오페이가 항공과 숙박, 결제를 결합한 여행 혜택 상품으로 여름 휴가 수요 공략에 나섰다.
카카오페이는 대한항공, 에어비앤비와 협력해 일본 여행 특화 프로모션 '해외여행 올-패스: 일본편'을 선보였다고 13일 밝혔다.
이번 프로모션은 항공권과 숙박 예약, 결제까지 한 번에 연결해 할인 혜택을 제공하는 것이 특징이다.
대한항공 이용 시 일본 노선 편도 유류할증료를 선착순으로 면제하고, 일부 주요 노선에 대해 최대 10% 할인도 적용된다. 여기에 카카오페이 결제 시 금액에 따라 최대 2만원 추가 할인 혜택이 제공된다.
에어비앤비 숙박 할인도 함께 마련됐다. 이달 31일까지 예약 시 일본 숙소는 최대 12%(최대 2만5000원), 글로벌 숙소는 최대 10%(최대 2만원) 할인된다. 카카오페이 전용 페이지를 통해 일정 금액 이상 결제할 경우 적용되며, 숙박 기간은 9월 30일까지로 추석 연휴도 포함된다.
이벤트 기간 동안 대한항공과 에어비앤비를 모두 카카오페이로 결제한 이용자에게는 포인트 2000점을 지급하고, 추첨을 통해 에어비앤비 할인 쿠폰도 추가 제공한다.
peterbreak22@newspim.com