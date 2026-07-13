KB금융, 중진공과 중소기업 산업안전 지원 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현장개선·안전물품·교육 등 맞춤형 지원

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융이 중소기업의 산업재해 예방과 안전한 근로환경 조성에 나섰다.

KB금융그룹은 중소벤처기업진흥공단과 함께 '중소기업 산업안전구축 지원사업'을 추진해 중소기업의 안전 인프라 구축을 지원하고 있다고 13일 밝혔다.

[사진=KB금융그룹]

이번 사업은 비용 부담과 전문 인력 부족으로 안전관리 체계를 갖추기 어려운 중소기업을 돕기 위해 마련됐다. 양 기관은 50개 공급기업을 선정해 약 950개 수혜기업과 연결하고, 각 사업장 특성에 맞는 맞춤형 안전 솔루션을 제공하고 있다.

지원은 현장 환경 개선, 안전장비 보급, 교육 및 컨설팅 등 세 분야로 나뉘어 진행된다.

특히 스마트 기술을 활용한 안전관리 시스템 도입이 눈에 띈다. 작업자의 위치와 장비 착용 여부 등을 실시간으로 파악하는 통합 플랫폼을 통해 사고 위험 요소를 사전에 식별하고 대응할 수 있도록 했다.

건설 현장에서는 추락 시 충격을 완화하는 스마트 에어백 장비가 도입되는 등 안전장비 지원도 병행됐다. 이 장비는 추락 상황에서 자동으로 팽창해 부상을 줄이는 역할을 한다.

교육 분야에서는 외국인 근로자를 위한 맞춤형 프로그램이 운영됐다. 모국어 강사를 활용한 온라인 교육을 통해 이해도를 높이고, 현장 내 안전 수칙 준수 문화를 확산하는 데 기여했다.

현장 참여 기업들은 안전 투자 부담을 줄이고 근로자 안전 의식을 높이는 데 실질적인 도움이 됐다는 평가를 내놓고 있다.

peterbreak22@newspim.com