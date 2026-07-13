KB금융, 중진공과 중소기업 산업안전 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 13일 중소기업 산업안전 구축 지원사업을 진행했다고 했다
- 중소벤처기업진흥공단과 함께 950개 중소기업에 맞춤형 안전 솔루션과 장비·컨설팅을 제공했다고 했다
- 스마트 안전관리 시스템과 외국인 근로자 교육으로 사고 예방과 안전 의식 제고에 성과를 내고 있다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융이 중소기업의 산업재해 예방과 안전한 근로환경 조성에 나섰다.
KB금융그룹은 중소벤처기업진흥공단과 함께 '중소기업 산업안전구축 지원사업'을 추진해 중소기업의 안전 인프라 구축을 지원하고 있다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 비용 부담과 전문 인력 부족으로 안전관리 체계를 갖추기 어려운 중소기업을 돕기 위해 마련됐다. 양 기관은 50개 공급기업을 선정해 약 950개 수혜기업과 연결하고, 각 사업장 특성에 맞는 맞춤형 안전 솔루션을 제공하고 있다.
지원은 현장 환경 개선, 안전장비 보급, 교육 및 컨설팅 등 세 분야로 나뉘어 진행된다.
특히 스마트 기술을 활용한 안전관리 시스템 도입이 눈에 띈다. 작업자의 위치와 장비 착용 여부 등을 실시간으로 파악하는 통합 플랫폼을 통해 사고 위험 요소를 사전에 식별하고 대응할 수 있도록 했다.
건설 현장에서는 추락 시 충격을 완화하는 스마트 에어백 장비가 도입되는 등 안전장비 지원도 병행됐다. 이 장비는 추락 상황에서 자동으로 팽창해 부상을 줄이는 역할을 한다.
교육 분야에서는 외국인 근로자를 위한 맞춤형 프로그램이 운영됐다. 모국어 강사를 활용한 온라인 교육을 통해 이해도를 높이고, 현장 내 안전 수칙 준수 문화를 확산하는 데 기여했다.
현장 참여 기업들은 안전 투자 부담을 줄이고 근로자 안전 의식을 높이는 데 실질적인 도움이 됐다는 평가를 내놓고 있다.
peterbreak22@newspim.com