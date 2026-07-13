창원시, 관광 인스타 팔로워 2만 명 돌파…지역 매력 소통 채널 부상

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카드뉴스·릴스 활용한 정보 전달

감사 이벤트로 이용자 참여 유도

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시 관광 공식 인스타그램 채널 '창원에서 관광할래?'가 팔로워 2만 명을 넘기며 지역 관광 소셜 플랫폼으로 존재감을 키우고 있다.

창원관광 인스타그램[사진=창원시] 2026.07.13

창원시는 관광 인스타그램 '창원에서 관광할래?' 팔로워 수가 최근 2만 명을 돌파했다고 13일 밝혔다.

시 관광 인스타그램은 지난해 말 1만6천 명을 넘어선 뒤 꾸준히 팔로워가 증가하며 창원 관광을 알리는 주요 온라인 채널로 자리 잡았다.

시는 창원의 관광명소와 축제·행사 등 정보를 카드뉴스와 릴스(Reels) 형식으로 꾸준히 올리며 이용자 친화적인 콘텐츠를 제공해 왔다.

관광 현장의 분위기를 담은 영상과 시민·관광객이 참여하는 SNS 이벤트를 병행해 단순 정보 전달을 넘어 이용자와 함께 지역의 매력을 공유하는 소통 창구로 운영하고 있다.

이영순 관광과장은 "팔로워 2만 명 돌파는 창원관광에 관심을 보내준 시민과 관광객이 함께 만든 성과"라며 "현장감을 살린 콘텐츠와 이용자 참여형 SNS 운영을 이어가 '가보고 싶은 창원', '다시 찾고 싶은 창원'의 이미지를 넓혀 나가겠다"고 말했다.

시는 팔로워 2만 명 돌파를 계기로 감사 이벤트를 진행한다.

news2349@newspim.com