울산암각화박물관, 무장애 전시환경 조성 완료…문화 접근성 강화

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관람 동선과 체험 방식 개선

세계유산 이해의 기회 확대

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 유네스코 세계유산 반구천 암각화를 누구나 보다 쉽게 접하도록 울산암각화박물관이 전시 공간 전반을 무장애 관람 환경으로 손질했다.

울산암각화박물관은 장애인과 노약자를 포함한 모든 관람객이 차별 없이 전시를 이용할 수 있도록 추진한 무장애 전시환경 조성 사업을 완료하고 본격 운영에 들어갔다고 13일 밝혔다.

울산암각화박물관 1층 상설 전시실[사진=울산암각박물관] 2026.07.13

이번 사업은 문화체육관광부가 주관한 무장애 관광 연계성 강화 공모에 울산시가 선정되면서 울산시 무장애(Barrier-Free) 관광도시 조성 사업의 하나로 진행됐다.

박물관은 물리적 장벽을 낮추고 정보 접근성을 높이는 방향으로 전시환경을 재구성했다. 먼저 휠체어 이용자를 포함한 관람객이 이동하기 편하도록 주요 관람 동선을 정비하고 동선 폭과 경사 등을 조정해 이동 편의성을 확보했다. 관람 방식도 일부 바꿔 암각화 문양과 형상을 손으로 직접 느낄 수 있는 촉각 전시물을 새로 들여 시각장애인 등에게 대안적 체험 수단을 제공했다.

전시 안내 체계는 문자와 점자를 함께 제공하는 해설책을 제작해 비치하고 태블릿을 활용한 수어 영상과 음성 해설 서비스를 도입해 시·청각장애인 모두가 내용을 접할 수 있도록 했다. 박물관 측은 이러한 장치들을 통해 장애 유무와 상관없이 세계유산의 의미를 이해하고 체험할 수 있는 여건을 갖추는 데 초점을 맞췄다.

야외전시장도 관람객 접근성을 고려해 재배치했다. 기존 경사진 상부 공간에 있던 야외전시장을 박물관 뒤편 평지로 옮겨 이동 부담을 줄이고, 반구천 암각화 문양을 활용한 조형물을 설치해 세계유산의 상징성과 예술적 요소를 입체적으로 보여주는 열린 전시공간으로 꾸몄다.

한편 울산암각화박물관 기획전시실에서는 반구천 암각화의 세계유산 등재 1주년을 기념하는 특별기획전 '시간 저장소: 그날의 데이터'가 내년 4월 25일까지 열린다.

psj9449@newspim.com