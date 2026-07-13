순창 발효미생물산업진흥원, 전통발효식품 종균 지원 '전담'

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농식품부 종균활용 사업 수행...전국 장류·식초 기업 18개소 지원

토착 종균 보급·맞춤형 컨설팅 추진...글로벌 산업 기반 확대

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군 발효미생물산업진흥원은 농식품부의 '2026년 종균활용 발효식품산업지원사업'을 연속 수행하며 전통발효식품 산업 경쟁력 강화에 나선다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 수입 종균을 국내 토착 미생물로 대체하고 장류와 식초 등 전통발효식품의 품질 향상과 제품 안정성을 높이기 위한 국가 지원사업이다. 급변하는 시장 환경에 대응할 수 있는 신제품 개발과 기업 경쟁력 강화를 목표로 추진된다.

전통발효식품[사진=순창군]2026.07.13 lbs0964@newspim.com

진흥원은 우수한 미생물 자원과 연구개발 역량을 기반으로 올해도 사업 전담기관으로 선정됐다. 최근 1·2차 공모를 통해 선정된 전국 장류 및 식초 제조기업 18개소를 대상으로 국내 토착 종균 보급과 현장 맞춤형 기술 지원을 진행할 예정이다.

특히 단순한 종균 생산·공급을 넘어 기업별 현장 애로사항 해결을 위한 발효기술 지원, 제품 품질 분석, 제조공정 기준 마련 등 종합 컨설팅을 제공해 토착 종균의 안정적인 적용과 기업 성장 지원에 힘쓸 계획이다.

진흥원은 그동안 축적한 사업 성과를 바탕으로 발간한 '종균활용 발효식품산업지원사업 백서', '종균사용설명서', '전통장류 제조관리 매뉴얼' 등을 활용해 참여 기업의 기술 활용도를 높일 방침이다.

최영일 순창군수는 "발효미생물산업진흥원의 연구개발 역량과 기반 시설을 바탕으로 전통식품 기업 지원을 지속할 수 있게 됐다"며 "순창이 대한민국 발효산업 기술 혁신을 이끌고 세계 시장 진출을 견인하는 핵심 거점으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com