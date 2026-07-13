전북, 민선 9기 도정 '도민주권 기반 체감성장 행정' 본격 추진

도청사 전면 개방·1층 오픈도어 운영, 간부회의 생중계로 열린 도정 강화

소상공인·기업 성장 지원 확대, 재생에너지 수익 환원과 전북 몫 확보 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 13일 민선 9기 출범을 맞아 도민 중심의 행정 혁신과 체감성장 실현을 위한 도정 운영 방향과 중점 추진과제를 발표했다.

이날 발표는 기존 권위적인 형식에서 벗어나 이원택 도지사가 단상을 없애고 기자들과 같은 자리에서 소통하는 간담회 방식으로 진행돼 눈길을 끌었다. 도정의 문턱을 낮추고 도민과 가까운 행정을 실천하겠다는 의지를 담았다.

이원택 도지사 민선9기 도정운영방향 기자회견[사진=전북자치도]-11 2026.07.13 lbs0964@newspim.com

이 지사는 "성장은 통계가 아니라 사람이고 숫자가 아니라 생활"이라며 "도민 한 분 한 분의 하루가 어떻게 달라질 수 있는지 보여드리겠다"고 밝혔다.

전북도의 중점 추진과제는 크게 네 가지 방향으로 추진된다. 먼저 도민이 참여하는 열린 도정을 위해 도청사를 평일 근무시간 전면 개방하고 1층에 '오픈도어'를 마련한다. 매월 도지사가 직접 도민 의견을 듣고 결과를 공유하며 간부회의도 도민에게 생중계할 예정이다.

또한 소상공인과 기업이 성장 단계별 지원을 받을 수 있도록 지원 체계를 개편한다. 창업부터 위기 극복, 재기까지 한 곳에서 지원받는 통합 창구를 마련하고 기업은 재무구조와 기술 수준을 진단해 맞춤형 성장 지원을 제공할 계획이다.

재생에너지 분야에서는 주민 참여형 발전사업을 확대해 햇빛과 바람의 수익이 지역에 환원되는 구조를 만들고 로봇, 수소, 인공지능 등 미래산업 육성 기반도 강화한다. 농정 분야는 현장 의견이 정책에 반영될 수 있도록 농정위원회 운영을 강화한다.

아울러 정부의 '5극3특' 구상에 대응해 강원·제주와 공동협의회를 구성하고 전북의 권익 확보에도 나선다. 그린수소, 첨단로봇, 농생명바이오를 3대 성장엔진으로 육성하고 새만금 특별자치단체연합 추진도 속도를 낼 방침이다.

이원택 도지사는 "앞으로는 성과를 나열하는 시간이 아니라 도민의 하루를 변화시키는 방향을 분명히 하고 실행하는 시간이 될 것"이라며 "전북특별법 개정과 공공기관 유치, 새만금 기본계획 반영 등 주요 현안을 해결하기 위해 정부와 국회, 기업을 상대로 적극적으로 설득하고 관철해 나가겠다"고 말했다.

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