사천시민행동 "자리싸움 눈먼 사천시의회는 시민 앞에 즉각 사죄하라"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시민단체가 사천시의회 의장단 선출을 둘러싼 갈등과 파행에 대해 강도 높은 비판을 쏟아내며 시의회의 공식 사과와 정상화를 촉구했다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 사천시민행동이 13일 오전 사천시청 브리핑룸에서 사천시의회 의장단 선출을 둘러싼 갈등과 파행에 대해 공식 사과와 시의회 정상화를 촉구하고 있다.2026.07.13

사천시민행동은 13일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "탈당과 정치적 야합으로 의장단 선거가 파행을 겪으면서 시민의 민의가 심각하게 왜곡됐다"며 "자리 싸움에만 몰두한 사천시의회는 시민 앞에 사죄하고 즉각 정상화해야 한다"고 밝혔다.

이들은 "최근 의장 및 상임위원장 선출 과정에서 나타난 탈당과 정치적 연대는 시민과 유권자의 선택을 무시한 처사이자 지방의회 민주주의를 훼손한 행위"라며 "당적 변경과 이합집산, 권력 다툼으로 사천시의회는 시민의 신뢰를 잃었고 전국적인 비판의 대상이 되면서 사천시의 이미지까지 실추시키고 있다"고 주장했다.

그러면서 "의회가 민생보다 자리싸움에 매몰된 사이 시민들의 실망과 분노는 커지고 있다"며 "시민을 위한 의회 본연의 역할을 회복하기 위해서는 책임 있는 결단이 필요하다"고 직격했다.

사천시민행동은 이날 세 가지 요구사항을 제시했다.

우선 탈당과 정치적 야합으로 의장단 선거를 파행으로 만든 더불어민주당과 국민의힘 소속 의원들이 시민들에게 공식 사과할 것을 요구했다. 의장단 선거 파행의 책임이 있다고 주장하며 최용석 사천시의회 의장의 즉각적인 사퇴를 촉구했다.

향후 의장단 선거와 상임위원회 구성 등 주요 선출 과정을 시민들에게 전면 공개해 의회의 투명성과 공정성을 확보해야 한다고 주장했다.

이들은 "사천시의회가 시민의 신뢰를 회복하기 위해서는 정치적 유불리를 앞세운 대립에서 벗어나 시민을 위한 의정활동에 전념해야 한다"며 "이번 사태에 대한 책임 있는 조치와 의회 정상화가 이뤄질 때까지 시민들과 함께 감시와 행동을 이어갈 것"이라고 말했다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 사천시민행동이 13일 오전 사천시의회 의장단 선출을 둘러싼 갈등과 파행에 대해 공식 사과와 시의회 정상화를 촉구하고 있다.2026.07.13

m25322532@newspim.coms