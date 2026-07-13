함안군, 원예유통 분야 신규사업 발굴 착수…농업 현장 소통 간담회

AI 핵심 요약beta
- 함안군이 13일부터 농업 현장 소통 간담회를 시작했다.
- 군은 34곳을 찾아 원예유통 신규사업을 발굴한다.
- 의견을 모아 국도비 확보와 본예산에 반영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년도 신규사업 발굴 방안 검토
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 지역 농업 현장을 찾아 원예유통 분야 신규사업 발굴에 나선다.
군은 13일부터 다음 달 12일까지 시설원예, 수박, 과수·화훼, 유통지원 분야 농업인 단체와 작목반, 유통법인 등 34곳을 대상으로 농업 현장 소통 간담회를 실시한다고 밝혔다.
이번 간담회는 담당 공무원이 각 농가와 단체를 직접 방문해 현재 추진 중인 주요 지원사업을 안내하고 영농 과정에서 겪는 어려움과 건의 사항을 듣는 방식으로 진행된다.
군은 간담회 과정에서 2027년도 국비·도비 및 군비 지원사업 발굴을 위한 기초자료를 함께 수집하고 여름철 집중호우와 태풍 등 자연재해에 대비한 농작물 피해 예방 관련 안내도 병행할 계획이다.
군은 현장에서 모은 의견을 검토해 신규사업을 구체화하고 국도비 공모사업 신청과 2027년도 본예산 편성에 반영한다는 방침이다.
news2349@newspim.com