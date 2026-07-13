부산시민단체들 "가덕도신공항 아닌 '부산국제공항'으로 변경해야"

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도시 경쟁력 직결 주장과 명칭 논의

범시민 서명운동·추진위원회 제안

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시민단체들이 가덕신공항 공식 명칭을 '부산국제공항'으로 바꾸고 이에 대한 범시민 추진 체계를 마련할 것을 정부와 부산시에 요구했다.

이들은 13일 오전 10시 30분 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 " 정부와 지자체에 가덕도신공항의 공식 명칭을 '부산국제공항'으로 변경할 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.

기자회견에는 부산국제공항조기준공국민행동본부, 가덕신공항조기완공거제시민운동본부, 김해신공항확장반대범시민대책위원회, 부울경길을찾는사람들, 민주성지부산지키기시민운동본부, 부산교육바로지키기시민운동본부 등이 함께했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시민단체들이 13일 오전 10시 30분 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열어 가덕도신공항의 명칭을 변경할 것을 촉구하며 '부산국제공항으로 조속히 변경하라'라는 구호를 외치고 있다. 2026.07.13

이들은 "공항 명칭이 도시 경쟁력과 직결된다"고 주장하며 "부산국제공항이야말로 도시 브랜드를 각인시키는 첫 얼굴이 될 수 있다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "부산은 APEC 정상회의와 부산국제영화제를 성공적으로 이끌어왔으며 북극항로 시대를 준비하는 대한민국 대표 글로벌 해양도시"라며 "부산 전체의 미래와 국가적 전략을 담아 사업의 이름에서 세계가 부를 이름으로 나아가야 한다"고 강조했다.

이들은 정부와 국토교통부에는 가덕도신공항 공식 명칭을 '부산국제공항'으로 변경할 것을 요구했고 전재수 부산시장에게는 시민 의견 수렴을 거쳐 해당 명칭 변경을 시정 정책으로 채택할 것을 촉구했다.

강무길 부산시의회 의장 등 정치권에는 동남권 관문공항 위상에 맞는 명칭 논의에 동참할 것을 주문했다.

경제계와 시민사회에 대해서는 범시민 추진위원회를 구성해 명칭 변경을 공동으로 추진하고 '부산국제공항' 명칭 채택을 위한 범시민 서명운동을 전개하자고 제안했다.

이들은 기자회견 후 전재수 부산시장과 강무길 부산시의회 의장에게 공항 명칭을 '부산국제공항'으로 변경해 달라는 공개서한을 전달할 계획이다.

ndh4000@newspim.com