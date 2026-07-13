삼성전자 노조 "호남 반도체 프로젝트, 조합원 설문서 84% 반대"

전환배치·근로조건·처우 우려 제기

정부에 노사정 협의체 응답 촉구

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부가 정부의 반도체 '메가 프로젝트' 추진과 관련해 노사정 협의체 구성을 재차 요구했다. 정부가 속도전을 강조하기보다 근로조건과 전력 수급 등 핵심 쟁점을 먼저 논의해야 한다는 주장이다.

13일 초기업노조는 입장문을 내고 "'메가 프로젝트'에 대해 정부에 다시 한번 요청드린다"며 "조합이 제안한 노사정 협의의 장에 응답해 주시고, 건설적인 대화가 이루어지기를 바란다"고 말했다.

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 지난 4월경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 일대에서 열린 '투명하게 바꾸고 상한 폐지 실현하자-4.23 투쟁 결의대회'에서 구호를 외치고 있다. [사진=뉴스핌DB]

초기업노조는 지난 1일 정부와 회사, 조합이 함께하는 노사정 협의체 구성을 제안했지만 현재까지 답변을 받지 못했다고 설명했다. 노조는 "정부는 속도를 말하고 있지만, 그 속도를 감당해야 할 사람에 대한 대책은 아직 보이지 않는다"고 지적했다.

노조는 조합원 대상 조사에서 전환배치와 근로조건, 처우 등을 고려할 때 호남 반도체 프로젝트에 반대한다는 응답이 84%에 달했다고 밝혔다. 또 사측과의 두 차례 미팅에서도 '경영진도 부담스러워한다'는 취지의 부정적 입장이 나왔다고 주장했다.

전력 수급과 노동정책도 쟁점으로 제기했다. 초기업노조는 전영현 삼성전자 부회장이 공개석상에서 "원전 확대 및 전력구매계약을 적극 추진하고, LNG 열병합 발전도 반드시 추진될 수 있도록 다시 한번 부탁드린다"고 밝힌 점을 언급하며 현재 전력 계획에 대한 우려가 남아 있다고 했다.

노조는 "한쪽에서는 주 4.5일제를 추진하면서, 다른 한쪽에서는 메가 프로젝트를 이유로 주 52시간 상한을 해제하겠다고 한다"며 "반도체 산업에서 일하는 조합원과 노동자의 의사는 전혀 고려되지 않은 채 정책이 추진되고 있다"고 했다.

초기업노조는 이번 사안을 2027년 교섭 의제로 다루겠다는 방침이다. 노조는 "조급함보다는 긴 호흡으로, 차근차근 대비해 나가는 것이 대한민국 반도체의 미래를 지키는 길"이라고 강조했다.

kji01@newspim.com