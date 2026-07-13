노랑풍선 "유류할증료 인하 후 여름 예약 61% 증가"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 7월 국제선 유류할증료 인하 이후 여름 해외여행 예약이 직전 기간 대비 61.2% 증가했다고 13일 밝혔다.

노랑풍선에 따르면 2026년 7~8월 출발 해외 패키지 예약 데이터를 분석한 결과, 유류할증료 인하 소식이 전해진 지난 6월 16일부터 7월 9일까지의 예약은 5월 23일~6월 15일 기간 대비 61.2% 증가한 것으로 집계됐다. 회사에 따르면 유류할증료 인하로 여행 비용 부담이 완화되면서 여름휴가를 앞두고 관망하던 수요가 예약으로 이어진 것으로 분석했다.

지역별로는 일본 예약이 직전 기간 대비 174.5% 증가하며 가장 큰 증가세를 보였다. 베트남(73.4%), 중국(62.5%) 순으로 예약이 늘어나면서 비행시간이 짧고 비용 부담이 상대적으로 적은 근거리 여행지로 수요가 집중됐다.

[사진=노랑풍선]

세부 여행지별로는 일본에서 홋카이도가 가장 높은 예약 비중을 기록했으며 큐슈와 오사카가 뒤를 이었다. 몽골은 여름철 시원한 기후와 광활한 자연경관을 즐길 수 있는 여행지로 꾸준한 예약이 이어졌으며 백두산과 대만도 높은 선호를 보였다. 베트남에서는 다낭이 가장 높은 예약 비중을 차지했고 나트랑, 푸꾸옥 순으로 나타났다.

노랑풍선 관계자는 "최근 여행객들은 항공권 가격뿐 아니라 유류할증료와 환율 등 여행에 드는 전체 비용을 종합적으로 고려해 예약 시점을 결정하는 경향이 나타나고 있다"고 말했다.

한편 회사는 7~8월 여름 휴가철은 물론 추석과 10월·12월 연휴 등 하반기 주요 여행 시기에 맞춘 상품을 선보이고 있다. 연차를 활용하면 최대 9일까지 가능한 일정에 맞춰 국내여행부터 일본·동남아·중국·유럽·미서부까지 다양한 상품을 마련했으며, 노팁·노옵션·노쇼핑 상품과 프리미엄 상품도 함께 제공한다.

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