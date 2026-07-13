노랑풍선 "유류할증료 인하 후 여름 예약 61% 증가"

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 13일 유류할증료 인하 후 여름 해외여행 예약이 직전 기간 대비 61.2% 증가했다고 밝혔다.
- 일본 예약이 174.5% 늘고 베트남·중국 등 근거리 여행지로 수요가 집중됐다고 했다.
- 하반기 추석·연휴에 맞춘 최대 9일 일정의 국내외 패키지와 노팁·노옵션·노쇼핑·프리미엄 상품을 선보이고 있다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 7월 국제선 유류할증료 인하 이후 여름 해외여행 예약이 직전 기간 대비 61.2% 증가했다고 13일 밝혔다.
노랑풍선에 따르면 2026년 7~8월 출발 해외 패키지 예약 데이터를 분석한 결과, 유류할증료 인하 소식이 전해진 지난 6월 16일부터 7월 9일까지의 예약은 5월 23일~6월 15일 기간 대비 61.2% 증가한 것으로 집계됐다. 회사에 따르면 유류할증료 인하로 여행 비용 부담이 완화되면서 여름휴가를 앞두고 관망하던 수요가 예약으로 이어진 것으로 분석했다.
지역별로는 일본 예약이 직전 기간 대비 174.5% 증가하며 가장 큰 증가세를 보였다. 베트남(73.4%), 중국(62.5%) 순으로 예약이 늘어나면서 비행시간이 짧고 비용 부담이 상대적으로 적은 근거리 여행지로 수요가 집중됐다.
세부 여행지별로는 일본에서 홋카이도가 가장 높은 예약 비중을 기록했으며 큐슈와 오사카가 뒤를 이었다. 몽골은 여름철 시원한 기후와 광활한 자연경관을 즐길 수 있는 여행지로 꾸준한 예약이 이어졌으며 백두산과 대만도 높은 선호를 보였다. 베트남에서는 다낭이 가장 높은 예약 비중을 차지했고 나트랑, 푸꾸옥 순으로 나타났다.
노랑풍선 관계자는 "최근 여행객들은 항공권 가격뿐 아니라 유류할증료와 환율 등 여행에 드는 전체 비용을 종합적으로 고려해 예약 시점을 결정하는 경향이 나타나고 있다"고 말했다.
한편 회사는 7~8월 여름 휴가철은 물론 추석과 10월·12월 연휴 등 하반기 주요 여행 시기에 맞춘 상품을 선보이고 있다. 연차를 활용하면 최대 9일까지 가능한 일정에 맞춰 국내여행부터 일본·동남아·중국·유럽·미서부까지 다양한 상품을 마련했으며, 노팁·노옵션·노쇼핑 상품과 프리미엄 상품도 함께 제공한다.
nylee54@newspim.com