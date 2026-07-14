동일하이빌 파크밸리, 용인반도체클러스터 인근 8월 분양

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 용인반도체클러스터 조성이 진행되는 가운데 동일토건은 오는 8월 경기 용인시 처인구 원삼면 용인반도체클러스터 D1-1블록에서 '용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리'를 분양할 예정이라고 밝혔다.

용인반도체클러스터는 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체 산업단지 조성이 추진되고 있으며, 산업시설과 함께 주거·상업·교육 등 기반시설도 단계적으로 구축되고 있다.

[이미지=동일토건] '용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리' 조감도

동일토건이 공급하는 '용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리'는 총 2개 단지, 1250가구 규모로 조성된다. 이 가운데 1단지 589가구가 먼저 공급될 예정이다.

1단지는 지하 2층~지상 20층, 6개 동 규모로 조성된다. 전용면적별 공급 물량은 ▲59㎡ A형 175가구 ▲59㎡ B형 112가구 ▲59㎡ C형 38가구 ▲71㎡ A형 38가구 ▲71㎡ B형 78가구 ▲84㎡ A형 148가구다.

단지는 용인반도체클러스터 인근에 위치하며, SK하이닉스 생산시설과 소재·부품·장비(소부장) 협력업체가 들어설 산업단지와 가까운 입지에 조성된다.

동일토건은 자체 분석을 통해 산업단지 인근 거주 여부에 따라 출퇴근 시간과 교통비 등에서 차이가 발생할 수 있다고 설명했다.

단지는 분양가 상한제가 적용되며, 전국 단위 청약이 가능하다. 입주 기업 종사자를 대상으로 한 특별공급도 예정돼 있다.

교통 여건으로는 남용인IC를 통한 서울세종고속도로 이용이 가능하며, 국도 17호선과 45호선, 지방도 57호선과 318호선 등을 이용할 수 있다. 단지 인근에는 초등학교와 중학교가 위치해 있다.

견본주택은 8월 중 용인시 수지구 동천동 신분당선 동천역 인근에 개관할 예정이다.

whitss@newspim.com