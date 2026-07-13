DB손보, 취약계층 주거환경개선 위한 '러브하우스' 봉사활동

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험은 11일 원주시서 러브하우스 봉사활동을 진행했다
- 임직원·농구단 등 120여명, 저소득 9가구 주거환경을 개선했다
- 2011년 시작된 대표 사회공헌으로 연탄·교통안전 등 다양한 활동을 이어가고 있다
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도배·장판 교체하고 생활개선 물품 지원
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험은 지난 11일 강원 원주시에서 취약계층의 주거환경을 개선하는 '러브하우스' 봉사활동을 진행했다고 13일 밝혔다.
이번 봉사활동에는 DB손보 임직원과 DB프로미 농구단 등 120여 명이 참여했다. 원주시와 원주시자원봉사센터, 대창봉사단도 함께했다.
참가자들은 원주시 내 저소득 취약계층 9가구를 방문해 도배지와 장판을 교체하고 주거환경 개선에 필요한 생활용품을 지원했다.
DB손보의 러브하우스 봉사활동은 2011년부터 이어온 대표적인 사회공헌 프로그램이다. 취약계층 가구의 노후 주거시설을 정비하고 생활환경 개선을 지원하는 방식으로 진행된다.
DB손보는 이 밖에도 사랑의 연탄 나눔, 서울시 빗물받이 정화 활동, 이웃관계 회복 프로젝트, 탄소중립 업사이클·리사이클 활동, 어린이 교통안전 사업 등을 진행하고 있다. 충주성심학교와 희귀·난치질환 환우회 후원도 이어가고 있다.
DB손보 관계자는 "취약계층이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 지역사회와 연계한 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com