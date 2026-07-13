피스피스스튜디오, 100억원 규모 자사주 취득

주주가치 제고 및 글로벌 사업 확대 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 라이프스타일 기업 피스피스스튜디오가 13일 주주가치 제고 및 장기적 성장 도모를 위한 100억원 규모의 자사주 취득 내용을 공식 밝혔다.

회사는 이날 이사회를 통해 '자기주식 취득 신탁계약 체결 결정'을 결의하고 이에 따라 총 100억 원 규모의 자사주를 취득할 예정임을 공시했다. 계약 기간은 이날부터 오는 2027년 1월 12일까지로 자사주 매입을 통해 주가 안정을 도모하고 주주들에게 보다 안정적인 투자 환경을 제공할 방침이다.

회사에 따르면 이번 결정은 보유한 브랜드 경쟁력과 글로벌 성장 잠재력에 비해 기업가치와 시장 평가 간 괴리가 존재한다는 판단 아래 추진됐다. 자사주 취득을 통해 주가 안정과 수급 개선을 도모하는 동시에 장기 투자자들이 회사를 안정적으로 평가할 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다.

피스피스스튜디오 로고. [사진=피스피스스튜디오]

회사는 단기적인 주가 부양에 그치지 않고 중장기 기업가치 제고를 위한 성장 전략과 주주환원 정책을 균형 있게 추진할 방침이다. 핵심 브랜드의 국내외 경쟁력 강화와 중국을 비롯한 글로벌 사업 확대를 지속하는 한편, 사업 성과와 현금흐름, 투자 계획을 종합적으로 고려해 지속가능한 주주환원 정책을 단계적으로 검토할 예정이다.

박화목 대표이사는 5월 증권신고서를 통해 상장 후 주주가치 제고를 위해 보유 지분 일부를 회사에 무상 증여하기로 확약했다. 회사는 이를 통해 취득한 자기주식을 상장일로부터 12개월 이내에 전량 소각할 계획이다.

박화목·서승완 대표이사는 "이번 자사주 취득은 회사의 성장성과 기업가치에 대한 경영진의 확신을 바탕으로 상장사로서 주주가치 제고에 대한 책임을 다하기 위한 결정"이라며 "글로벌 사업 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성과를 창출하고 그 성과가 기업가치와 주주가치 향상으로 이어질 수 있도록 책임경영과 시장 소통을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.

한편 피스피스스튜디오는 지난 6월 중국 직진출 개시 첫날 약 6억원의 매출을 기록했다. 회사는 온라인 채널을 시작으로 오프라인 채널까지 확장을 통해 중국 사업 기반을 빠르게 확대하는 동시에 국가별 시장 특성에 맞춘 유통·마케팅 전략을 통해 글로벌 성장을 추진할 계획이다.

nylee54@newspim.com