라온시큐어, 제주 디지털 통합 신원인증 구축사업 참여

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모바일 전자지갑으로 도민증·4·3 유족증 통합

국가 모바일 신분증 DID 기술 적용

공공·관광시설서 스마트폰으로 신원 확인

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라온시큐어가 제주도의 디지털 통합 신원인증 체계 구축사업에 참여해 블록체인 기반 인증 플랫폼 설계와 구축을 맡는다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 내년 1월 시범 서비스를 목표로 추진된다. 제주도민과 명예도민, 재외도민, 제주4·3 희생자 및 유족 등의 신원·자격 정보를 모바일 기반으로 통합해 실물 카드 중심의 인증 방식을 전자지갑 형태로 전환하는 것이 핵심이다.

서비스가 도입되면 이용자는 모바일 애플리케이션에서 본인 확인을 거쳐 신원 증명을 발급받고, 스마트폰으로 필요한 자격을 제시할 수 있다. 공공시설과 관광·문화시설, 대중교통 등에서는 도민 자격과 감면 대상 여부 등을 간편하게 확인할 수 있어 이용 편의성과 행정 효율성이 높아질 것으로 기대된다.

라온시큐어가 제주도 모바일 신원증명 전자지갑과 블록체인 기반 신원인증 플랫폼 등 신원인증 체계 전반의 설계에 참여. 사진은 이해를 돕기 위한 예시 이미지. [사진=라온시큐어]

라온시큐어는 사업을 통해 모바일 신원증명 전자지갑과 블록체인 기반 신원인증 플랫폼, 발급·운영 관리 시스템, 온·오프라인 검증 체계 등을 구축한다. 신원과 자격 정보의 발급부터 보관, 제출, 검증까지 전 과정을 하나의 인증 체계로 연계할 계획이다.

이번 사업에는 국가 모바일 신분증 발급 시스템에 적용된 분산신원인증(DID·Decentralized Identity) 기술이 활용된다. DID는 이용자가 자신의 신원과 자격 정보를 직접 보유·관리할 수 있도록 지원하는 기술로, 정보 위·변조를 방지하고 안전한 본인 확인 환경을 제공한다.

또 검증 가능한 자격증명(VC·Verifiable Credential)과 블록체인 기술을 결합해 신뢰성과 보안성을 강화했다. 이용자는 전체 개인정보를 공개하지 않고도 도민 자격이나 감면 대상 여부 등 필요한 정보만 선택적으로 제출할 수 있다.

회사는 신원·자격 정보의 발급과 전송, 검증 과정 전반에 암호화 기술을 적용하고 증명서의 발급, 서명, 폐기 등 전 주기를 관리할 수 있는 체계도 구축할 예정이다.

향후에는 지역화폐와 디지털 관광증, 민간 제휴 서비스 등 다양한 분야와의 연계도 추진한다. 개방형 디지털 인증 구조를 기반으로 행정뿐 아니라 관광과 소비, 생활 서비스까지 활용 범위를 확대한다는 방침이다.

이순형 라온시큐어 대표는 "Web3 시대의 디지털 인증은 개인의 신원과 자격, 권한을 안전하게 증명하는 신뢰 인프라가 돼야 한다"며 "국가 모바일 신분증 사업을 통해 검증한 기술력을 바탕으로 공공과 민간을 아우르는 디지털 인증 생태계를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com