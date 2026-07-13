판타지오, 제작 드라마 '김부장' 최고 시청률 경신

AI 핵심 요약beta
- 엔터사 판타지오는 13일 SBS 드라마 '김부장' 시청률 22.3%를 달성했다고 밝혔다
- '김부장' 6회는 순간 최고 26.4%로 자체 최고치 경신하며 동시간대와 주간 전체 프로그램 시청률 1위를 차지했다
- 해당 작품은 2026년 미니시리즈 최고 시청률이자 SBS 역대 금토드라마 중 두 번째로 높은 기록을 세웠다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 엔터테인먼트 기업 판타지오가 제작한 SBS 금토드라마 '김부장'이 전국 시청률 22.3%를 기록했다고 13일 밝혔다.
지난 11일 방송된 6회는 닐슨코리아 집계 결과 수도권 기준 23.2%, 순간 최고 시청률 26.4%를 기록했다. 이는 자체 최고 시청률을 경신한 것으로, 동시간대는 물론 한 주간 방송된 모든 프로그램 중 시청률 1위에 올랐다.
회사에 따르면 '김부장'은 2026년 미니시리즈 최고 시청률을 달성했으며, SBS 역대 금토드라마 중에서도 '펜트하우스2'(29.2%)에 이어 두 번째로 높은 성적을 기록했다. 이전 기록인 '열혈사제'(22.0%)와 '모범택시2'(21.8%)를 넘어섰다.
남궁견 판타지오 회장은 "이번 성과는 자사가 축적해 온 제작 경험과 자체 IP 경쟁력이 결실을 맺은 결과"라며 "앞으로도 다양한 장르의 자체 IP를 확보·개발하고 콘텐츠 제작에 적극 투자해 글로벌 시장에 우수한 작품을 선보이겠다"고 말했다.
판타지오는 매니지먼트 사업을 기반으로 드라마·영화·공연 등 콘텐츠 사업을 전개하고 있으며, 제작 경험과 노하우를 활용해 사업 성장 기반을 확대해 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com