농협손보, 경남 밀양 냉해 피해 사과 농가 현장 점검

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피해 규모 산정 후 보험금 신속 지급

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험은 지난 10일 경남 밀양시 일대 사과 농가를 방문해 '적과후착과수 조사' 현장을 점검했다고 13일 밝혔다.

적과후착과수 조사는 과수 농가가 열매를 솎아내는 적과 작업을 마친 뒤 나무에 남아 있는 열매 수를 확인하는 절차다. 최종 착과량을 토대로 냉해 피해 규모와 보험금 지급액을 산정하는 데 활용된다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험은 지난 10일 경남 밀양시 일대 사과 농가를 방문하여 '적과후착과수 조사' 현장을 점검했다고 13일 밝혔다. 송춘수 대표이사(사진 가운데)가 관계자들과 적과후착과수 조사 현장을 점검하고 있다. [사진=NH농협손해보험] 2026.07.13 yunyun@newspim.com

이번 점검은 지난 5월 발생한 냉해로 피해를 본 사과 농가의 착과량을 확인하고 손해평가가 규정에 따라 이뤄지는지 살펴보기 위해 마련됐다.

송춘수 농협손보 대표이사는 현장에서 조사 과정을 참관하고 손해평가 절차와 농가 피해 상황을 점검했다. 농협손보는 현장에서 접수한 농가의 의견을 조사 방식 개선과 농작물재해보험 보장 서비스에 반영할 계획이다.

농협손보는 착과량 감소에 따른 피해 규모 산정이 끝나는 대로 보험금을 신속하게 지급할 방침이다.

송 대표는 "정확한 손해평가는 피해 농가가 영농 활동을 이어갈 수 있도록 지원하는 핵심 절차"라며 "현장의 생생한 목소리를 제도에 적극 반영해 농업인이 재해 걱정 없이 본연의 영농 활동에만 전념할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com