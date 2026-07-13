체육공단-문체부 2026 유아·어린이 '안전안심 체육시설' 모집

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)이 문화체육관광부(문체부)와 함께 2026 유아·어린이 안전 관리 우수 체육시설 모집으로 소규모 체육시설 안전 관리 문화 확산에 기여한다.

체육공단이 문체부와 함께 유아 및 어린이 체육시설의 자율적 안전 관리 체계 구축과 선제적인 안전사고 예방을 위한 '2026년 유아·어린이 안전 관리 우수 체육시설(안전안심 체육시설)'을 모집한다.

체육공단은 지난해 대비 25개소 늘어난 총 165개소 이상의 체육시설을 선정할 예정이며, 모집 대상은 '체육시설의 설치 및 이용에 관한 법률'에 따라 신고한 체육도장업(태권도 등), 체육교습업(야구, 축구 등) 및 수영장업(어린이 수영장)이다.

올해는 체육시설의 참여 의지와 기초 안전 역량을 평가하기 위한 사전 서류심사 제도를 도입했으며, 대상 시설로 선정되면 총 3단계(공통 분야→업종 특화→안전 관리 특화)에 걸친 단계별 안전 체크리스트를 이행하게 된다. 이를 통해, 시설주뿐 아니라 이용자가 직접 참여하는 위험성 평가 병행으로 안전 관리의 실효성을 높일 수 있게 됐다.

'안전 관리 우수 체육시설'로 최종 선정되면 인증 현판과 함께 차량용 홍보 자석, 안전 키트 등이 제공되며, 안전 관리 우수 사례 발표대회를 통해 선정하는 7개 '올해의 체육시설'에는 온누리상품권, 맞춤형 홍보영상 제작 등이 제공된다.

참가를 희망하는 체육시설은 오는 27일까지 '체육시설알리미' 누리집의 '안전안심 체육시설' 메뉴를 통해 온라인으로 신청하면 되며, 기타 자세한 사항 또한 해당 누리집에서 확인할 수 있다.

iaspire@newspim.com