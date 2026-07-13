DL건설, 평택고덕 A-70BL 민참사업 수주…공사비 4119억원

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지분 51% 컨소시엄 대표사 참여

1225가구 규모…2026년 12월 착공

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = DL건설이 평택고덕국제신도시에서 1225가구 규모 공공주택을 짓는 민간참여 사업을 수주했다.

평택고덕 A-70BL 투시도 [자료=DL건설]

13일 DL건설은 한국토지주택공사(LH)가 발주한 평택고덕 A-70BL 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자로 선정됐다고 밝혔다.

평택고덕 A-70BL 사업의 총사업비는 4119억원 규모다. DL건설은 지분 51%를 보유한 컨소시엄 대표사로 참여했다. 계룡건설·남광토건·제일건설·고덕종합건설·이에스아이와 컨소시엄을 구성했다.

사업지는 6만 662㎡ 규모로 모든 가구가 전용 84㎡로 구성된다. 지하 2층~지상 최고 27층, 10개 동, 총 1225가구가 들어설 예정이다. 올 12월 착공해 2029년 하반기 준공하는 것이 목표다.

이번 수주로 DL건설은 2025년 광명시흥 S2-4BL·S2-6BL 민참사업에 이어 2년 연속 컨소시엄 대표사 자격으로 LH 민참사업을 수주했다.

올해 부산도시공사 에코델타시티 1BL과 인천도시공사 검암 S-2BL 사업에 컨소시엄으로 참여한 실적을 포함하면 네 번째 민참사업 수주다.

평택고덕 A-70BL은 공공분양 방식으로 공급될 예정이며 고덕국제신도시에서 처음으로 e편한세상 브랜드가 적용된다.

단지는 모든 가구를 남향으로 배치하고 중앙공원을 중심으로 주거동과 커뮤니티시설을 조성할 예정이다. 동간 거리는 최대 120m로 계획됐다.

사업지가 들어서는 고덕국제신도시는 총 1726만㎡ 부지에 약 6만1000가구가 공급될 예정이다. 인근에는 삼성전자 평택캠퍼스가 있다.

DL건설 관계자는 "민간참여 공공주택사업 참여를 지속해 안정적인 수주 기반을 확대하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. DL건설이 우선협상대상자로 선정된 사업은 무엇입니까?

A. DL건설은 한국토지주택공사(LH)가 발주한 평택고덕 A-70BL 민간참여 공공주택건설사업의 우선협상대상자로 선정됐습니다.

Q. 평택고덕 A-70BL 사업의 규모는 어느 정도입니까?

A. 총사업비는 4119억원이며 사업지 면적은 6만662㎡입니다. 지하 2층~지상 최고 27층, 10개 동, 총 1225가구 규모로 조성될 예정입니다.

Q. DL건설은 이번 사업에 어떤 방식으로 참여했습니까?

A. DL건설은 지분 51%를 보유한 컨소시엄 대표사로 참여했습니다. 계룡건설·남광토건·제일건설·고덕종합건설·이에스아이와 컨소시엄을 구성했습니다.

Q. 단지는 언제 착공하고 준공할 예정입니까?

A. 올해 12월 착공해 2029년 하반기 준공하는 것이 목표입니다. 모든 가구는 전용 84㎡로 구성되며 공공분양 방식으로 공급될 예정입니다.

Q. 평택고덕 A-70BL 단지의 주요 특징은 무엇입니까?

A. 고덕국제신도시에서 처음으로 e편한세상 브랜드가 적용됩니다. 모든 가구를 남향으로 배치하고 중앙공원을 중심으로 주거동과 커뮤니티시설을 조성하며 동간 거리는 최대 120m로 계획됐습니다.

chulsoofriend@newspim.com