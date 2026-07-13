도심 한복판서 '첨벙'…대전 한밭수목원 물놀이장 23일 개장

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 23일 한밭수목원 어린이 물놀이장 무료 운영을 시작했다
- 물놀이장은 엑스포시민광장에서 22일간 오전 10시부터 오후 5시까지 사전예약제로 운영한다
- 대형 워터슬라이드 등 시설과 생존수영 교육을 제공하며 안전요원 35명을 배치해 관리한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 멀리 떠나지 않아도 데전 도심 한복판에서 물놀이를 즐길 수 있는 여름 피서 공간이 문을 연다. 대전시는 오는 23일부터 다음 달 16일까지 한밭수목원 어린이 물놀이장을 무료로 운영한다고 13일 밝혔다.
물놀이장은 엑스포시민광장에 마련되며 운영 기간은 모두 22일이다. 이용 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다.
매주 월요일은 시설 점검과 수질 관리를 위해 운영하지 않는다. 휴장일에는 물 교체와 시설물 점검, 수질 상태 확인 등이 이뤄진다.
현장에는 대형 워터슬라이드와 풀장 등 물놀이 시설이 설치된다. 가족 단위 이용객을 위한 레크리에이션과 생존수영 교육 프로그램도 함께 진행된다.
화장실과 탈의실, 샤워실, 휴게 공간 등 부대시설도 운영한다.
대전시는 현장에 안전요원 35명가량을 배치할 계획이다. 워터슬라이드 등 탑승형 놀이시설은 13세 이하 어린이만 이용할 수 있다.
이용은 사전예약제로 운영된다. 예약은 오는 20일부터 매주 월요일 오전 11시 전용 누리집을 통해 신청할 수 있다.
박영철 대전시 녹지농생명국장은 "도심에서 시민들이 편하게 이용할 수 있는 여름철 물놀이 공간이 될 수 있도록 안전과 수질 관리에 집중하겠다"고 말했다.
자세한 내용은 한밭수목원 누리집에서 확인하거나 한밭수목원으로 문의하면 된다.
nn0416@newspim.com