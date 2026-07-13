금호석유화학그룹, 2028년까지 여수 철새 서식지 3400평 조성

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[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 금호석유화학그룹이 전남 여수 지역의 생물다양성 보전과 기후위기 대응을 위해 2028년까지 최대 3400평 규모의 철새 서식지를 조성한다.

금호석유화학그룹은 여수 가사리 생태공원 인근 농경지에서 '멸종위기종 철새 서식지 개선 프로젝트'를 추진한다고 13일 밝혔다.

이번 사업에는 금호석유화학과 금호피앤비화학, 금호미쓰이화학, 금호폴리켐, 금호티앤엘 등 5개 그룹사가 참여한다. 그룹은 기후테크 기업 땡스카본과 협력해 향후 3년간 총 2억6000만원을 투입할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2026.07.13 hkj77@hanmail.net

사업 대상지는 1차 연도 약 1200평에서 2차 연도 2400평, 3차 연도 최대 3400평까지 단계적으로 확대된다.

여수 사업장 인근은 순천만 습지와 인접해 겨울철 장거리 이동 철새들의 중간 기착지와 월동지 역할을 해왔다. 그러나 산업화와 지역 개발로 농지 면적이 줄면서 철새 서식 환경이 악화되고 있다는 지적이 제기돼 왔다.

금호석유화학그룹은 겨울철 비농번기 농지에 일정 수심의 물을 유지하는 '무논'을 조성해 철새들이 안정적으로 머물 수 있는 환경을 마련한다. 무논은 조류와 양서류 등 다양한 생물종의 서식지를 제공하고 토양 내 탄소 저장에도 기여할 수 있는 생태 복원 방식이다.

조성된 서식지에는 무인 센서 카메라 등 장비를 설치해 철새 개체 수와 서식 환경 변화를 관찰한다. 축적된 데이터를 바탕으로 서식지 관리 전략도 수립할 방침이다.

이번 사업에는 지역 농민들이 직접 운영 주체로 참여한다. 지역 농가는 겨울철 주 1회 볍씨와 고구마 등을 공급해 철새들의 먹이 활동을 지원한다.

금호석유화학 임직원들도 지난 3월 현장 활동에 참여했다. 회사는 철새 서식지 관리 활동을 정기적인 사회공헌 프로그램으로 운영할 계획이다.

백종훈 금호석유화학 대표이사는 "여수의 생태적 가치를 보존하고 생물다양성을 지키는 일은 지역사회와 함께 성장해 온 기업으로서 마땅한 책임"이라며 "진정성 있는 활동을 통해 ESG 경영의 깊이를 더해 가겠다"고 말했다.

금호석유화학은 앞서 멸종위기 야생식물 2급인 제주 자생종 파초일엽 210그루를 임직원들이 9개월간 양육한 뒤 자생지 인근 금호제주리조트에 식재하는 생물다양성 보전 활동도 진행했다.

hkj77@newspim.com