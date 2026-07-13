주택공급 막는 현장 애로 듣는다…국토부, 14일 부동산 공개 토론회 개최

23일 이 대통령 주재 '부동산 대국민 토론회' 앞두고 첫번째 국민 의견 수렴

국토부 장관 주재, 주택정책 라인·주택산하기관·전문가·일반인 등 60명 참석

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 정부가 부동산 종합대책 마련을 앞두고 주택공급 현장의 목소리를 듣는 자리를 마련한다.

공공택지와 정비사업의 공급 속도를 높이는 방안부터 프로젝트파이낸싱(PF) 자금 조달, 비아파트·임대주택 공급 여건 개선까지 폭넓게 논의될 것으로 예상된다.

13일 정부와 업계에 따르면 국토교통부는 오는 14일 오후 2시30분 주택공급을 주제로 대국민 토론회를 개최한다. 토론회에는 김윤덕 국토부 장관과 주택토지실장, 주택공급추진본부장을 비롯해 전문가, 주택·금융업계, 일반 국민 등 약 60명이 참석한다.

이번 토론회는 정부가 이달 추진하는 부동산 정책 공개 논의의 첫 순서다. 국토부의 공급 토론회에 이어 금융과 세제 분야 논의가 진행되며, 이후 분야별 의견을 종합하는 자리도 마련될 예정이다. 정부는 토론회에서 나온 의견을 향후 공급 정책에 반영할 방침이다. 오는 23일에는 이재명 대통령이 주재하는 '부동산 대토론회'도 열릴 예정이다.

토론회에서는 이미 발표된 공급 계획이 실제 착공과 입주로 이어지는 과정에서 발생하는 병목을 해소하는 방안이 주요 쟁점으로 다뤄질 것으로 보인다. 공공택지 분야에서는 보상과 기반시설 조성, 인허가 기간을 단축해 공급 속도를 높이는 방안이 논의될 가능성이 있다.

서울 등 도심에서는 재건축·재개발 사업의 절차를 줄이고 사업성을 높이는 방안이 관심을 모은다. 공사비 상승과 조합 갈등 등으로 지연된 정비사업을 정상화해 민간 공급을 확대하는 방안도 주요 의제로 거론될 전망이다.

건설업계가 지속적으로 개선을 요구해 온 PF 자금 조달 문제와 빌라·오피스텔 등 비아파트와 민간 임대주택 공급 여건도 점검이 이뤄질 것으로 보인다.

min72@newspim.com