조선업 노사정 협의체 출범…청년 유입 늘리고 지역 상생 추진

노동부·산업부, 13일 협의체 발족식 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 양대노총과 경영계, 전문가가 참여하는 첫 조선업 노사정 상시 대화협의체가 출범했다. 협의체는 조선업의 청년 유입 확대, 지역사회 및 협력업체 상생 등을 추진한다는 목표다.

고용노동부와 산업통상부는 13일 서울 프레스센터에서 조선업 노사정 협의체 발족식을 열었다고 밝혔다. 운영협의체와 실무협의체는 이날 첫 회의를 열고 본격적인 활동에 돌입했다.

노동계에서는 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 전국금속노동조합(금속노조), 한국노동조합총연맹(한국노총) 전국금속노동조합연맹(금속노련), 조선업종노동조합연대(조선노연) 등이 발족식에 참석했다. 한국조선해양플랜트협회와 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 경영계도 참여했다.

HD현대삼호에서 건조해 2024년 인도한 17만4000 입방미터(㎥)급 LNG운반선의 시운전 모습 [사진=HD한국조선해양]

노동부와 산업부, 경제사회노동위원회 등 정부와 노사정이 추천한 조선업 전문가 등 20여명의 운영·실무협의체 위원들도 자리했다. 김태선 더불어민주당 의원과 신장식 조국혁신당 의원도 참석했다.

조선업은 친환경 고부가 선박 수요를 바탕으로 장기 호황 국면에 진입했다는 분석이 나오지만, 숙련 인력과 청년 유입이 부족하다는 우려도 같이 제기됐다. 대형 조선소의 활기가 지역사회나 협력업체로 충분히 이어지지 않는다는 문제도 나온다.

협의체는 노사정이 모여 조선업의 미래를 논의하기 위해 마련됐다. 협의체는 대표급이 참여하는 운영협의체와 실무협의체로 구성됐고, 상설 대화 기구로 운영한다. 조선업 노사정의 상시 대화 기구를 만든 것은 이번이 처음이다.

이날 실무협의체에서는 ▲조선업의 지속적인 성장 생태계 구축 ▲청년의 조기입직 및 장기근속 지원 ▲노사 협의로 인공지능(AI)을 활용한 사업장 안전체계 구축 등 의제가 논의됐다. 실무협의체는 그간 열린 타운홀미팅과 대통령 주재 간담회에서 제기된 과제를 중심으로 현장 노사와 전문가 등의 제안을 받아 의제를 다듬는다.

김영훈 노동부 장관은 "지금의 호황이 청년이 찾아오는 꿈이 있고 안전한 일터, 지역과 협력사까지 함께 잘 사는 구조로 이어지게 하는 것이 이 협의체의 목표"라며 "노사정이 함께 상생호의 닻을 올린 만큼, 조선업이 국가 전략산업으로 자리를 굳히고, 그 성과가 청년과 지역, 협력사까지 골고루 닿도록 지속가능한 성장의 항로를 함께 열어가겠다"고 밝혔다.

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