대전·세종·충남 '폭염경보'…체감 35도 찜통더위 속 비 예보

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전·세종·충남 전역에 폭염특보가 이어지며 체감온도 33~35도에 달하는 무더위가 기승을 부리고 있다. 밤사이 열대야까지 겹치면서 온열질환 우려도 커지고 있다.

13일 기상청에 따르면 대전과 세종 남부, 충남 공주·논산·금산·부여·청양 등에는 폭염경보가, 충남 북부와 서해안 일부 지역에는 폭염주의보가 발효 중이다. 일부 지역에는 열대야주의보도 내려져 밤에도 기온이 25도 이상 유지될 전망이다.

서울 전역에 폭염주의보가 내려진 29일 오후 서울 여의도 인근에서 시민들이 따가운 햇볕을 맞으며 발걸음을 재촉하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이날 낮 최고기온은 대전·세종 35도, 홍성 33도 등 33~35도 수준을 보이겠다. 14일은 30~32도로 다소 낮아지지만 여전히 무더운 날씨가 이어지겠다.

이날 오후에는 충남권에 5~20mm의 소나기가 내리는 곳이 있겠고 14일 오전부터 15일 낮까지는 30~80mm의 비가 내릴 전망이다. 특히 14일 밤 충남 북부에는 시간당 20~30mm의 강한 비가 집중될 가능성이 있다.

대전지방기상청은 "고온다습한 날씨가 이어지면서 체감온도가 더욱 높아질 수 있다"며 "야외활동 자제와 충분한 수분 섭취 등 온열질환 예방에 각별히 유의해야 한다"고 당부했다.

한편 서해중부먼바다에는 풍랑주의보가 발효 중이며 14일부터 충남 앞바다와 서해안에는 강풍과 높은 물결이 예상돼 해상 안전사고에도 주의가 필요하다.

nn0416@newspim.com