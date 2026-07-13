교육부·대교협, '대학 AI 기본교육과정 개발 지원사업' 추진…20개 대학 참여

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전공 무관 AI 기초역량 강화 목표, 세종대서 출범식 개최

협력 기반 교육모델 확산 통해 고등교육 디지털 전환 촉진

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회가 대학 전반의 인공지능(AI) 교육 역량 강화를 위한 '2026년 대학 인공지능(AI) 기본교육과정 개발 지원사업'을 본격 추진한다.

교육부와 대교협은 14일 세종대학교에서 사업 출범식을 개최하고 올해 처음 시작되는 대학 AI 기본교육 사업의 공식 출범을 선언한다고 13일 밝혔다. 행사에는 사업에 참여하는 20개 대학의 사업단장 및 관계자 등 약 70명이 참석할 예정이다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이번 사업은 전공과 관계없이 모든 대학생이 인공지능(AI) 기본 역량을 갖출 수 있도록 대학의 AI 기본교육과정 개발을 지원하는 신규 사업이다.

교육부는 지난 4월 선정평가 결과에 대한 이의제기 절차와 2026년 인공지능 중심대학 선정 여부 등을 반영해 최종 참여 대학 20개교를 확정했다. 순천향대학교가 인공지능 중심대학으로 선정됨에 따라 동서대학교가 추가로 포함됐다.

출범식에서는 참여 대학 간 협력 의지를 다지는 기념행사를 시작으로 신현상 한양대학교 교수가 '더 나은 미래를 위한 대학 인공지능(AI) 교육과 카카오임팩트 협업수업 사례'를 주제로 기조강연을 진행한다. 이어 서울여자대학교와 동국대학교(WISE)가 대표로 사업 추진 전략과 계획을 발표하고 이를 공유할 예정이다.

교육부는 이번 사업을 통해 대학 간 협력 기반을 구축하고 AI 교육 모델을 확산시켜 고등교육 전반의 디지털 전환을 촉진한다는 방침이다.

이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 "인공지능(AI) 교육은 이제 특정 전공을 넘어 대학 전체가 함께 풀어가야 할 과제"라며 "올해 첫발을 내딛는 20개 대학이 서로 협력하며 함께 성장하고 그 성과를 전체 대학으로 확산할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com