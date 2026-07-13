동국제약 센텔리안24, 美 아마존 프라임데이 PDRN 아이크림 1위

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매출 전년 행사 대비 900% 이상 증가

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약은 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24가 미국 아마존 프라임데이(Amazon Prime Day)에서 '360도 샷 PDRN 리프팅 아이크림'으로 아이 트리트먼트 크림 카테고리 베스트셀러 1위를 기록했다고 13일 밝혔다.

아마존 프라임데이는 아마존이 유료 회원을 대상으로 매년 진행하는 대규모 할인 행사다. 올해 행사는 지난달 23일부터 26일까지 진행됐다. 센텔리안24는 지난해 블랙프라이데이와 사이버먼데이 기간보다 20% 이상 높은 판매 실적을 기록했다.

센텔리안24 PDRN 리프팅 아이크림 [사진=동국제약]

이번 행사에서는 PDRN 라인업이 판매 성과를 견인했다. '360도 샷 PDRN 리프팅 아이크림'은 아이 트리트먼트 크림 카테고리 베스트셀러 1위에 올랐으며, '마데카 크림 타임리버스'는 페이스 모이스처라이저 카테고리 9위, '엑스퍼트 마데카 크림 액티브 리뉴 PDRN'은 같은 카테고리 톱(TOP) 40에 이름을 올렸다.

센텔리안24의 프라임데이 매출은 전년 행사 대비 900% 이상 증가하며 역대 최고 실적을 기록했다. 주요 제품들이 미국 아마존 베스트셀러 순위(BSR)를 확보하면서 행사 이후에도 안정적인 판매 흐름을 이어갈 기반을 마련했다.

대표 제품인 '마데카 크림'의 글로벌 누적 판매량은 9700만개를 넘어섰다. 브랜드 인지도도 확대되고 있다. 제품 후기가 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산되고 있으며, 뷰티 디바이스 '마데카 프라임 맥스'는 글로벌 뷰티 매거진 '엘르'에 소개됐다. 또 여러 제품이 인터내셔널 뷰티 어워드 등 글로벌 뷰티 어워드에서 수상했다.

동국제약 관계자는 "이번 성과는 글로벌 소비자들로부터 제품력과 브랜드 신뢰도를 인정받은 결과"라며 "북미를 비롯한 글로벌 시장에서 K-더마 브랜드 경쟁력을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com