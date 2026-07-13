여름방학 맞아 청소년 체험활동 확대…전국 800여 개 시설 운영

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진로·경제·문화예술·환경 등 참여 기회 강화

취약계층 포함 70여 개 성장지원 프로그램

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부는 여름방학을 맞아 전국 800여 개 청소년수련시설에서 청소년을 위한 다양한 체험활동 프로그램을 운영한다고 13일 밝혔다.

이번 프로그램은 진로탐구, 경제, 문화예술, 스포츠, 정서지원, 환경 등 다양한 분야로 구성돼 청소년의 흥미와 수요를 반영했다.

여름방학 부산 중구청소년문화의집 '보드게임으로 떠나는 근현대사 여행 프로그램' [사진=성평등가족부]

진로탐구 분야에서는 서울 중랑청소년센터의 '청소년 영화학교', 인천 부평구청소년수련관의 '판매왕! 쇼호스트', 경기 용인시 동백청소년문화의집의 '꿈을 잡(JOB)아 드림(DREAM)' 등 직업 체험 중심 프로그램이 운영된다.

경제 분야에서는 부산 금정청소년수련관의 '가상화폐로 배우는 소비와 나눔', 충남 천안시청소년수련관의 '돈워리, 경제를 만나다' 등 금융·소비 교육 프로그램이 마련됐다.

문화예술 분야에서는 인천 남동청소년센터의 작문 프로그램, 충남 보령시청소년문화의집의 가야금 체험, 전북 성내청소년문화의집의 요리교실 등 다양한 문화 체험 활동이 진행된다.

이와 함께 스포츠·정서지원·환경 분야에서도 대전 도솔청소년문화의집의 'GG 게임 페스티벌', 제주 서귀포시신상청소년문화의집의 K-POP 댄스, 울산 이화정청소년창작센터의 감정 기록 프로그램, 충북 청주시청소년수련관의 환경 체험 프로그램 등 다채로운 활동이 운영된다.

국립청소년수련시설 7개소에서는 보호종료청소년, 학교밖청소년, 장애청소년, 다문화가족, 국가유공자 가족 등 취약계층 청소년을 대상으로 자립지원, 진로탐색, 정서지원 등 70여 개 성장지원 프로그램도 함께 제공된다.

프로그램 참여를 희망하는 청소년은 '청소년활동정보서비스 이(e)청소년' 누리집 또는 모바일 웹을 통해 일정과 내용을 확인할 수 있으며 위치기반 검색으로 가까운 시설과 프로그램을 찾을 수 있다.

원민경 장관은 "여름방학은 청소년들이 다양한 경험을 통해 자신의 적성과 가능성을 발견하고 미래를 준비하는 소중한 시간"이라며 "전국 청소년수련시설에서 운영하는 다양한 체험활동에 참여해 새로운 경험을 쌓고 건강하게 성장하는 뜻깊은 방학을 보내길 바란다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com