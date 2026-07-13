경기도, 청소년 제안 '발달장애 청소년 성장 사업' 등 4개 정책 선정

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현장에서 직접 느끼고 필요로 했던 아이디어들이 실제 도정 정책에 채택

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 청소년들이 직접 아이디어를 내고 심사에 참여한 '발달장애·경계선지능 청소년 성장 프로젝트' 등 총 4개의 청소년 제안 정책사업을 최종 선정했다고 13일 밝혔다.

도에 따르면 최종 선정된 사업은 ▲발달장애와 경계선지능 청소년을 위한 '씨앗에서 나눔까지 성장 프로젝트'▲e-청소년안전망 '채움' 기반 온라인 마음쉼터 설치·운영▲경기도 청소년 동아리 화합한마당▲고립·은둔 청소년 사회적 인식 개선 마라톤 등 4개다.

'씨앗에서 나눔까지' 성장 프로젝트 인포그래픽자료. [사진=경기도]

이번 공모 및 제안에는 청소년 31건, 경기도청소년참여위원회 9건 등 총 40건의 정책 아이디어가 접수됐으며 위원회는 워크숍과 정기·임시회의 등 숙의 과정을 거쳐 최종 사업을 구체화했다. 정책 심사를 맡은 '경기도청소년참여위원회'는 청소년기본법에 따라 청소년이 도정에 직접 참여하는 기구로 올해 제27기 위원회는 총 51명의 청소년으로 구성돼 활동 중이다.

선정된 사업 중 '씨앗에서 나눔까지 성장 프로젝트'는 발달장애 및 경계선지능 청소년이 농사와 요리, 나눔 활동을 경험하며 일상생활 역량과 사회성을 기를 수 있도록 돕는 프로그램이다. 도는 경기도먹거리광장, 경기도식생활교육지원센터 등 7개 부서·기관과 협업해 오는 8월부터 11월까지 텃밭 가꾸기, 요리 교실, 수확 채소 나눔 등을 시범 운영한다.

온라인 플랫폼인 e-청소년안전망 '채움'에는 청소년 상담·복지 서비스를 한눈에 볼 수 있는 기능과 함께 청소년들이 정서적 유대를 나눌 수 있는 긍정 기록 및 고민 공감 게시판이 새롭게 개설된다.

그 외 도내 청소년 동아리 간 교류를 지원하는 '화합한마당'과 고립·은둔 청소년 인식 개선을 위한 '마라톤 행사'는 예산 확보 과정을 거쳐 내년에 본격적으로 추진될 예정이다.

이승희 경기도 청소년과장은 "청소년들이 현장에서 직접 느끼고 필요로 했던 생생한 아이디어들이 실제 도정 정책에 채택됐다"며 "이 제안들이 청소년의 건강한 성장과 적극적인 지역사회 참여를 촉진하는 계기가 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com