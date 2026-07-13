충주시, 연수천분구 도심침수예방사업 준공…시간당 80mm 폭우 대응

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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북 충주시가 도심 상습 침수지역의 배수체계를 대폭 개선하며 시간당 80mm 폭우에도 대응 가능한 도시 안전 인프라를 구축했다.

충주시는 도심 상습 침수지역의 배수체계를 개선하는 '연수천분구 도심침수예방사업'을 준공했다고 13일 밝혔다.

임광사거리 도심침수예방사업 준공 후 모습. [사진=충주시] 2026.07.13 baek3413@newspim.com

이번 사업은 기후변화로 인한 국지성 집중호우에 대응하고 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 추진됐다.

사업 대상은 연수동, 칠금·금릉동, 교현안림동 일원이다. 이 지역은 그동안 하수관로 통수능력 부족으로 침수 우려가 지속 제기돼 왔다.

시는 총사업비 490억 원을 투입해 빗물하수관 8.53km와 빗물받이 380개소를 신설했다. 칠금동 번영대로(금릉사거리~임광사거리) 구간에는 폭 8m, 높이 2m 규모의 대형 우수박스를 설치해 배수 효율을 높였다.

이번 사업으로 해당 지역은 시간당 80mm 수준의 집중호우에도 대응 가능한 방재성능을 확보했다.

시 관계자는 "이번 사업으로 도심 침수 예방 기반을 구축했다"며 "시민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경이 조성됐다"며 "교현천·충주천 우안·앙성남·엄정면 등으로 침수예방사업을 확대하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com