충주시, 연수천분구 도심침수예방사업 준공…시간당 80mm 폭우 대응

AI 핵심 요약beta
- 충주시가 13일 도심 침수예방사업 준공했다
- 연수동·칠금·금릉·교현안림동 배수체계 개선했다
- 시간당 80mm 폭우 대응하고 사업 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[충주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북 충주시가 도심 상습 침수지역의 배수체계를 대폭 개선하며 시간당 80mm 폭우에도 대응 가능한 도시 안전 인프라를 구축했다.
충주시는 도심 상습 침수지역의 배수체계를 개선하는 '연수천분구 도심침수예방사업'을 준공했다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 기후변화로 인한 국지성 집중호우에 대응하고 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 추진됐다.
사업 대상은 연수동, 칠금·금릉동, 교현안림동 일원이다. 이 지역은 그동안 하수관로 통수능력 부족으로 침수 우려가 지속 제기돼 왔다.
시는 총사업비 490억 원을 투입해 빗물하수관 8.53km와 빗물받이 380개소를 신설했다. 칠금동 번영대로(금릉사거리~임광사거리) 구간에는 폭 8m, 높이 2m 규모의 대형 우수박스를 설치해 배수 효율을 높였다.
이번 사업으로 해당 지역은 시간당 80mm 수준의 집중호우에도 대응 가능한 방재성능을 확보했다.
시 관계자는 "이번 사업으로 도심 침수 예방 기반을 구축했다"며 "시민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경이 조성됐다"며 "교현천·충주천 우안·앙성남·엄정면 등으로 침수예방사업을 확대하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com