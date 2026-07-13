안산 쓰레기 매립지, '새로숲' 정원으로 탈바꿈...슬로건·마크 공개

경기도, 버려진 땅에 다시 생명을 불어넣어 도민에게 돌려주는 상징적인 공간

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 안산시 상록구 본오동 일원에 조성 중인 경기지방정원 '새로숲'의 대표 마크와 슬로건을 공개하고 브랜드 구축에 본격적으로 나선다고 13일 밝혔다.

새로숲 공사 진행 현황(2026.6.11.). [사진=경기도]

도에 따르면 '새로운 숲'과 '다시 태어나는 자연'이라는 의미를 담은 새로숲은 과거 쓰레기 매립으로 오염됐던 안산시화매립지를 생태문화 거점으로 바꾸는 경기도의 대표적인 정원 재생 사업이다. 도는 총사업비 989억 원을 투입해 45만㎡ 규모의 정원을 조성 중이며 오는 2027년 12월 준공을 목표로 하고 있다.

이번에 공개된 대표 마크는 나비 형상을 모티브로 제작됐다. 이는 매립지에서 정원으로 변화하는 새로숲의 재생과 회복 자연의 순환성을 상징한다. 나비가 꽃과 숲을 잇듯 도시와 자연, 사람과 생태를 연결하겠다는 의미를 담았다.

주요 슬로건으로는 '버려진 땅, 다시 피어나다', '경기도에 새로 핀 정원, 새로숲', '자연이 들려주는 이야기' 등이 선정됐다. 매립지였던 공간이 도민들의 일상 속 정원으로 거듭나는 과정과 생태·문화·휴식의 가치를 표현했다.

도는 이번에 확정된 마크와 슬로건을 공사 현장 안내판, 홍보물, 누리집(홈페이지) 등에 단계적으로 적용해 도민들에게 적극적으로 알릴 계획이다.

지난 2017년부터 행정 절차와 설계를 시작한 새로숲은 지난해 7월 본공사에 착공했다. 지난 4월에는 1단계 구간인 정원 18만㎡와 인근 안산갈대습지 40만㎡를 연계해 시민들에게 우선 공개한 바 있다.

현재 나머지 구역은 토목공사 마무리 단계에 있으며 올해 가을부터 본격적인 식물 식재에 들어간다. 도는 정원 시설물과 센터 건축을 모두 마친 뒤 오는 2028년 정식 개원할 예정이다.

새로숲 지방정원 대표 마크. [사진=경기도]

이태선 경기도 정원산업과장은 "새로숲은 단순히 정원 하나를 추가하는 사업이 아니라 버려진 땅에 다시 생명을 불어넣어 도민에게 돌려주는 상징적인 공간"이라며 "새로숲이 경기도의 정원문화를 대표하는 브랜드로 성장할 수 있도록 조성 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com