경기도 '착한기업 인증제' 도입 10년 만에 실태조사...제도 전면 개선

"기업들이 실질적으로 체감할 수 있는 지원 방안을 마련하기 위한 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 '경기도 착한기업' 인증 사업 시행 10년을 맞아 그간의 정책 효과를 종합 점검하고 성과 관리 체계를 구축하기 위해 전면적인 실태조사에 착수했다고 13일 밝혔다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

도에 따르면 지난 2015년 도입된 '경기도 착한기업 인증'은 도내에 본사나 공장을 둔 업력 3년 이상의 중소기업 중 지역 발전 사회공헌, 윤리경영 등 사회적 가치를 실현한 기업을 발굴해 인증하는 제도다. 인증 기업에는 인증서와 현판이 수여되며 중소기업 지원 사업 신청 시 가점 부여 최대 2000만 원의 인센티브 제공 등 다양한 우대 혜택이 주어진다.

그동안 이 제도는 매년 높은 경쟁률을 기록하며 큰 관심을 받아왔으나 최근 들어 기존 인증 기업들의 재인증 신청이 저조해지는 등 제도 개선의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 따라 도는 지난 8일 착수보고회를 열고 구체적인 조사 방법과 일정을 확정했다. 이번 조사는 오는 9월까지 구조화된 설문과 심층 인터뷰를 마치고 재무·경영 실적 자료 연계 분석을 거쳐 향후 5개월간 진행될 예정이다.

조사 대상은 2015년부터 현재까지 인증을 받은 100여 개 기업 전체다. 정확한 효과 분석을 위해 유사한 업종과 규모를 가진 비인증 중소기업 300여 개사를 비교 그룹으로 설정해 지난 10년간의 성과를 분석한다. 특히 재인증 신청이 저조한 원인과 기업들이 체감하는 인센티브 만족도 등을 집중적으로 파고들 계획이다.

경기도는 이번 실태조사 결과를 바탕으로 착한기업 인증 제도의 인센티브 항목을 전면 개선하고 장기 인증 기업에 대한 관리 체계를 고도화하는 등 중장기 정책 방향을 재정립할 방침이다.

서봉자 경기도 공정경제과장은 "이번 실태조사는 착한기업 인증 사업의 지난 10년을 되짚어보고 기업들이 실질적으로 체감할 수 있는 지원 방안을 마련하기 위한 것"이라며 "조사 결과를 토대로 재인증률을 높이고 제도의 실효성을 대폭 강화해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com