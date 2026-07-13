김해시, 중소기업 경영안정자금 800억 지원…고금리·경기침체 극복

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최대 2억 지원·이자 보전

금융비용 부담 완화 기대감

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경기침체와 고금리로 자금난을 겪는 지역 중소 제조기업을 대상으로 경남 김해시가 경영안정자금을 지원한다.

김해시는 관내 중소기업의 경영 안정을 위해 오는 27일부터 2026년 하반기 중소기업 경영안정자금 지원사업 신청을 받는다고 13일 밝혔다.

경남 김해시가 경기침체 장기화와 고금리로 어려움을 겪는 지역 중소기업의 경영 안정을 위해 오는 27일부터 2026년 하반기 중소기업 경영안정자금 지원사업 신청을 접수한다. 사진은 김해시정 전경 [사진=김해시] 2026.07.13

하반기 경영안정자금 규모는 800억 원이다. 지원 대상은 김해시에 본점 또는 사업장을 두고 공장을 등록한 중소 제조업체이며 기업당 최대 2억 원까지 지원한다.

시는 대출 이자의 최대 2.5%를 이차보전한다. 여성기업, 김해형 강소기업, 산업재해 예방 우수기업 등 우대기업에는 최대 3.0%까지 이자를 지원한다.

시는 최근 IBK기업은행과 업무협약을 맺었다. 이에 따라 경영안정자금을 지원받는 기업이 IBK기업은행을 통해 대출을 실행하면 은행 자체 프로그램을 통해 대출금리를 최대 1.0% 추가 감면받을 수 있다.

이 경우 기업은 최대 4.0% 수준의 금리 지원 효과를 얻게 돼 금융비용 부담이 상당 부분 완화될 것으로 보인다.

신청을 원하는 기업은 먼저 김해시와 협약을 체결한 금융기관에서 대출 가능 여부를 상담해야 한다. 이후 김해시 중소기업육성자금 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 접수 기간은 오는 27일부터 자금 소진 시까지다.

정영두 시장은 "고금리와 경기침체로 어려움을 겪는 중소기업의 자금난 해소에 도움이 되길 바란다"며 "금융기관과의 협력을 확대해 기업의 금융 부담을 줄이고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com