LG전자, GS건설과 차세대 AI홈 공동개발

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 10일 GS건설과 차세대 AI홈 공동개발 업무협약을 체결했다
- 양사는 LG 씽큐 온과 자이 단지 인프라를 연동해 통합 제어 AI홈 솔루션을 개발한다
- LG전자는 홈로봇과 자율주행 로봇까지 결합해 건설사 대상 B2B 협력을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
빌트인 넘어 AI·로봇·플랫폼 결합…B2B 신성장 동력 확보
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 GS건설과 손잡고 인공지능(AI)홈 솔루션 기업간거래(B2B) 사업 확대에 속도를 낸다.
양사는 지난 10일 서울 종로구 그랑서울 빌딩에서 류재철 LG전자 최고경영자(CEO) 사장과 허윤홍 GS건설 대표 등 양사 경영진이 참석한 가운데 '차세대 AI홈 공동개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 협약에 따라 LG전자는 AI홈 허브 '씽큐 온(ThinQ ON)'을 중심으로 가전과 사물인터넷(IoT) 기기, 각종 서비스를 GS건설의 주거 브랜드 '자이(Xi)' 단지 인프라와 연동한 AI홈 솔루션을 개발한다.
입주민은 가전과 조명, 난방, 환기, 가스밸브 등을 통합 제어할 수 있을 뿐 아니라 엘리베이터 호출, 주차 위치 확인, 방문 이력 조회, 커뮤니티 시설 예약 등 단지 서비스도 하나의 시스템에서 이용할 수 있다. AI는 이용자의 생활 패턴을 분석해 맞춤형 기능을 제안하거나 자동으로 실행하는 초개인화 서비스도 제공한다.
LG전자는 빌트인 가전과 AI홈, 로봇, 플랫폼을 결합한 솔루션을 앞세워 건설사와의 B2B 협력을 지속 확대한다는 계획이다.
syu@newspim.com