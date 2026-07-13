中 2분기 성장률 4.5% 전망, 신·구 성장동력 'K자형 양극화' 심화

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1분기 5%에서 크게 후퇴, 선행지표는 반등 신호

'K자형 분화' '기저효과' 소비반등, 부동산 침체 지속

인민은행 하반기 '정밀 타격형' 통화·재정 정책 예고

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 이틀 뒤(15일) 2026년 2분기 및 상반기 국내총생산(GDP) 성장률 등 주요 경제지표 발표가 예정된 가운데 2분기 성장세가 1분기(5%)에 비해 크게 꺽였다는 분석이 경제 전문가들 사이에서 나오고 있다.

전문가들은 중국 경제가 신구 성장동력 교체에 따른 극심한 'K자형 양극화' 격변기를 지나고 있다고 진단하며 2분기 성장률 전망치로 4.5%를 제시했다. 이는 지난 1분기 성장률(5.0%)에 비해 다소 둔화된 수치로, 내수 부진을 타개하기 위한 하반기 경기 부양책 확대 여부에 시장의 이목이 쏠리고 있다.

13일 중국 매체 제일재경이 진행한 전문가 설문조사에 따르면, 2026년 2분기 중국의 전년 동기 대비 GDP 성장률 전망치 평균은 4.5%로 집계됐다. 1분기 5.0% 성장을 기록하며 올해 연간 목표 달성을 위한 발판을 마련했으나, 2분기 들어 내수 위축과 구조조정의 여파로 성장세가 다소 완만해졌다는 분석이다.

다만 경기 선행지표인 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.3%를 기록, 전월 대비 0.3%포인트 상승하며 경기 확장 국면(50 이상)으로 복귀했다. 비제조업 경기 역시 개선세를 이어갔다. 전문가들은 AI(인공지능) 공급망, 첨단 제조, 수출 등 신성장동력 부문이 강력한 확장세를 유지하며 전체 경기를 견인하고 있다고 진단했다.

그러나 중국물류구입연합회(CFLP) 분석에 따르면 소기업의 PMI는 여전히 기준선을 밑돌고 있어, 대기업 중심의 회복세가 중소기업 및 민간 전반으로 확산되지 못하는 흐름이 뚜렷하다.

현재 중국 경제의 가장 큰 특징은 업종·부문별 'K자형 분화'다. 첨단 산업과 외풍을 탄 수출은 순항 중인 반면, 부동산과 소비 등 전통적인 내수 지표는 부진을 면치 못하고 있다.

6월 소매판매액은 전년도 기저효과에 힘입어 플러스성장세로 돌아설 것으로 전망된다. 중금(CICC) 마크로 연구팀은 지난해 동기 기저가 낮았던 점을 들어 6월 소매판매가 전년 동기 대비 0.5% 증가하며 반등할 것으로 내다봤다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 부동산 침체가 지속중인 가운데 중국의 2026년 2분기 성장률이 4.5%(1분기 5%)로 낮아질 것이라는 전망이 전문가들 사이에서 제기됐다. 사진= 뉴스핌 촬영.2026.07.13 chk@newspim.com

서비스 소비 역시 단오절 연휴 효과와 유가 하락에 따른 이동량 증가로 외식·항공 수요가 회복 흐름을 보였다. 다만 전문가들은 지난해 시행된 대규모 가전·자동차 보상판매(이구환신) 정책의 약발이 떨어졌고, 부동산 침체가 장기화되면서 근본적인 소비 심리 회복에는 시간이 걸릴 것으로 내다봤다.

또한 투자 지표도 여전히 침체의 터널을 지나고 있다. 경제학자들이 예측한 1~6월 누적 고정자산투자 성장률 평균은 -4.7%로, 지난달 발표치(-4.1%)보다 하락 폭이 커질 것으로 조사됐다. 정부채권 발행과 특별국채 자금 집행이 실제 시공으로 이어지는 속도가 더디고, 민간 투자 심리가 위축됐기 때문이란 분석이다.

특히 부동산 투자가 전체 지표를 끌어내리는 모양새다. 6월 30대 중소도시 상품방 거래 면적은 전월 대비 증가했으나 전년 동기 대비로는 6.7% 감소했고, 100대 도시 토지 거래 면적도 전년 동기 대비 11.3% 줄어들며 부동산 개발업체들의 신중한 기조가 지속되고 있음을 보여줬다.

중국 인민은행은 최근 개최한 2026년 2분기 통화정책위원회 정례회의에서 국내 경제 상황에 대해 기존 '공급 과잉, 외부 충격' 외에 '구조적 분화'를 새로운 도전 과제로 추가했다. 경제 하방 압력이 이중고에서 '삼중고'로 격상된 셈이다.

이에 따라 하반기 거시경제 정책은 단순한 '돈 풀기(총량 완화)'를 넘어 선제적이고 유연하며 타깃이 명확한 '정밀 조율'로 전환될 것이라고 경제 전문가들은 전망한다.

국가발전개혁위원회는 이와관련, 최근 1935억 위안(약 36조 원) 규모의 3차 초장기 특별국채 자금 배정을 포함해 올해 국가 중대 전략 및 안보 분야 건설 프로젝트 명단을 확장했다. 이를 바탕으로 하반기 인프라 투자가 가속화되면 연간 고정자산투자 성장률이 4.0~4.5% 수준으로 점진적 회복을 이룰 것이라는 관측이다.

경제 전문가들은 당국의 통화정책 역시 단순 금리 인하보다는 AI, 테크 혁신, 소기업 등 특정 우량 분야로 자금이 흘러 들어가게 하는 '정밀 주입' 방식이 주를 이룰 것으로 예상했다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com