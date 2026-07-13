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中 2분기 성장률 4.5% 전망, 신·구 성장동력 'K자형 양극화' 심화

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AI 핵심 요약

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  • 중국이 15일 2분기 및 상반기 GDP를 발표하며 성장률이 1분기 5%에서 4.5%로 둔화될 것으로 전문가들이 전망했다.
  • 전문가들은 AI·첨단 제조·수출은 확장세지만 부동산·소비·투자 부진으로 'K자형 분화'와 구조적 삼중고가 심화되고 있다고 분석했다.
  • 당국은 초장기 특별국채·인프라 확대와 함께 금리 인하보다 AI·테크·소기업 등 특정 분야에 대한 '정밀 조율·정밀 주입' 정책을 예고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1분기 5%에서 크게 후퇴, 선행지표는 반등 신호
'K자형 분화' '기저효과' 소비반등, 부동산 침체 지속
인민은행 하반기 '정밀 타격형' 통화·재정 정책 예고

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 이틀 뒤(15일) 2026년 2분기 및 상반기 국내총생산(GDP) 성장률 등 주요 경제지표 발표가 예정된 가운데 2분기 성장세가 1분기(5%)에 비해 크게 꺽였다는 분석이 경제 전문가들 사이에서 나오고 있다.     

전문가들은 중국 경제가 신구 성장동력 교체에 따른 극심한 'K자형 양극화' 격변기를 지나고 있다고 진단하며 2분기 성장률 전망치로 4.5%를 제시했다. 이는 지난 1분기 성장률(5.0%)에 비해 다소 둔화된 수치로, 내수 부진을 타개하기 위한 하반기 경기 부양책 확대 여부에 시장의 이목이 쏠리고 있다.

13일 중국 매체 제일재경이 진행한 전문가 설문조사에 따르면, 2026년 2분기 중국의 전년 동기 대비 GDP 성장률 전망치 평균은 4.5%로 집계됐다. 1분기 5.0% 성장을 기록하며 올해 연간 목표 달성을 위한 발판을 마련했으나, 2분기 들어 내수 위축과 구조조정의 여파로 성장세가 다소 완만해졌다는 분석이다.

다만 경기 선행지표인 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.3%를 기록, 전월 대비 0.3%포인트 상승하며 경기 확장 국면(50 이상)으로 복귀했다. 비제조업 경기 역시 개선세를 이어갔다. 전문가들은 AI(인공지능) 공급망, 첨단 제조, 수출 등 신성장동력 부문이 강력한 확장세를 유지하며 전체 경기를 견인하고 있다고 진단했다.

그러나 중국물류구입연합회(CFLP) 분석에 따르면 소기업의 PMI는 여전히 기준선을 밑돌고 있어, 대기업 중심의 회복세가 중소기업 및 민간 전반으로 확산되지 못하는 흐름이 뚜렷하다.

현재 중국 경제의 가장 큰 특징은 업종·부문별 'K자형 분화'다. 첨단 산업과 외풍을 탄 수출은 순항 중인 반면, 부동산과 소비 등 전통적인 내수 지표는 부진을 면치 못하고 있다.

6월 소매판매액은 전년도 기저효과에 힘입어 플러스성장세로 돌아설 것으로 전망된다. 중금(CICC) 마크로 연구팀은 지난해 동기 기저가 낮았던 점을 들어 6월 소매판매가 전년 동기 대비 0.5% 증가하며 반등할 것으로 내다봤다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 부동산 침체가 지속중인 가운데 중국의 2026년 2분기 성장률이 4.5%(1분기 5%)로 낮아질 것이라는 전망이 전문가들 사이에서 제기됐다.  사진= 뉴스핌 촬영.2026.07.13 chk@newspim.com

서비스 소비 역시 단오절 연휴 효과와 유가 하락에 따른 이동량 증가로 외식·항공 수요가 회복 흐름을 보였다. 다만 전문가들은 지난해 시행된 대규모 가전·자동차 보상판매(이구환신) 정책의 약발이 떨어졌고, 부동산 침체가 장기화되면서 근본적인 소비 심리 회복에는 시간이 걸릴 것으로 내다봤다.

또한 투자 지표도 여전히 침체의 터널을 지나고 있다. 경제학자들이 예측한 1~6월 누적 고정자산투자 성장률 평균은 -4.7%로, 지난달 발표치(-4.1%)보다 하락 폭이 커질 것으로 조사됐다. 정부채권 발행과 특별국채 자금 집행이 실제 시공으로 이어지는 속도가 더디고, 민간 투자 심리가 위축됐기 때문이란 분석이다.

특히 부동산 투자가 전체 지표를 끌어내리는 모양새다. 6월 30대 중소도시 상품방 거래 면적은 전월 대비 증가했으나 전년 동기 대비로는 6.7% 감소했고, 100대 도시 토지 거래 면적도 전년 동기 대비 11.3% 줄어들며 부동산 개발업체들의 신중한 기조가 지속되고 있음을 보여줬다.

중국 인민은행은 최근 개최한 2026년 2분기 통화정책위원회 정례회의에서 국내 경제 상황에 대해 기존 '공급 과잉, 외부 충격' 외에 '구조적 분화'를 새로운 도전 과제로 추가했다. 경제 하방 압력이 이중고에서 '삼중고'로 격상된 셈이다.

이에 따라 하반기 거시경제 정책은 단순한 '돈 풀기(총량 완화)'를 넘어 선제적이고 유연하며 타깃이 명확한 '정밀 조율'로 전환될 것이라고 경제 전문가들은 전망한다.

국가발전개혁위원회는 이와관련, 최근 1935억 위안(약 36조 원) 규모의 3차 초장기 특별국채 자금 배정을 포함해 올해 국가 중대 전략 및 안보 분야 건설 프로젝트 명단을 확장했다. 이를 바탕으로 하반기 인프라 투자가 가속화되면 연간 고정자산투자 성장률이 4.0~4.5% 수준으로 점진적 회복을 이룰 것이라는 관측이다.

경제 전문가들은 당국의 통화정책 역시 단순 금리 인하보다는 AI, 테크 혁신, 소기업 등 특정 우량 분야로 자금이 흘러 들어가게 하는 '정밀 주입' 방식이 주를 이룰 것으로 예상했다. 

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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새 법원행정처장에 노경필 대법관 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 대법원은 10일 "조 대법원장이 오는 14일자로 노 대법관을 신임 법원행정처장에 임명했다"고 밝혔다. 10일 대법원에 따르면 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 노 대법관. 법원행정처장은 대법원장의 지휘를 받아 전국 법원의 인사·예산·조직 등 사법행정 사무를 총괄하는 자리로, 대법관 가운데 1명이 맡는다. 노 신임 처장은 사법연수원 23기로, 1997년 법관으로 임용됐다. 이후 대법원 재판연구관과 서울고법 고법판사, 광주고법 부장판사, 수원고법 부장판사·수석부장판사 등을 거쳐 2024년 8월 대법관에 임명됐다. 대법원은 노 신임 처장이 대법원 재판연구관으로 5년간 근무하면서 헌법·행정법 관련 분쟁을 심도 있게 검토해 국민의 기본권과 행정절차 참여권, 조세 정의를 실현하는 데 기여했다고 설명했다. 또 전문적인 법률 지식과 합리적이고 공정한 판단 능력, 도덕성과 인품을 두루 갖춰 법원 안팎의 신망을 받고 있다고 밝혔다. 대법원 관계자는 이날 "노 신임 처장은 경청과 포용의 리더십으로 법원 구성원은 물론 사회 각계와 소통해 국민을 위한 신속하고 공정한 사법제도를 구현하고, 사법부에 대한 국민의 신뢰를 높이는 데 헌신할 적임자"라고 말했다. 법원행정처장 자리는 박영재 대법관이 지난 2월 27일 사의를 표명한 뒤 4개월 넘게 공석이었다. 박 대법관은 올해 1월 16일 취임했으나 법왜곡죄·재판소원·대법관 증원 등 이른바 '사법개혁 3법' 입법에 반발하는 뜻으로 취임 42일 만에 물러났다. 이후 기우종 법원행정처 차장이 처장 직무를 대행해왔다. 대법관 공석이 이어지는 상황에서 현직 대법관을 법원행정처장으로 임명한 만큼, 향후 후임 대법관 제청 논의가 재판 인력 공백 문제와 맞물려 속도를 낼지도 주목된다. yek105@newspim.com 2026-07-10 14:50
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"국정농단" 한학자 총재 13년 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '정교유착' 의혹의 중심 인물인 한학자 통일교 총재에게 민중기 특별검사팀이 징역 13년을 구형했다. 특검팀은 10일 오전 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법 위반 등 혐의 결심 공판에서 징역 13년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 정원주 천무원 부원장에게는 징역 10년, 윤영호 전 세계본부장에게는 징역 3년 6개월, 이신애 전 재정국장에게는 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 결심 공판에 출석하고 있다. 2026.07.10 photo@newspim.com 특검팀은 이 사건에 대해 "대한민국의 헌법 질서를 혼란하게 하고, 교인들의 헌금을 사금고처럼 사용하면서 국정을 농단한 사건"이라며 "다시는 이와 같은 종교단체들에 대한 정교유착과 국정농단 행위가 일어나지 않도록 엄중한 형을 선고해달라"고 언급했다. 특검팀은 "피고인들은 통일교와 자신들의 이권 및 영향력를 확대하고자 이 사건 범행을 저질렀다"며 "정교일치를 목표로 종교단체의 막대한 자금력을 이용해 정치와 결탁했고, 선거에 불법 개입했으며 대한민국의 공권력을 불법부당하게 이용하려고 했다"고 지적했다. 특검팀은 정치권과 지속적으로 접촉하며 청탁 행위를 한 윤 전 세계본부장이 한 전 총재의 의사에 반해 행동할 수 없었다는 점을 수차례 강조했다. 특히 윤석열 전 대통령과 독대하면서 통일교 정책을 부탁하고, '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프목걸이 등을 제공한 것 역시 한 전 총재의 승인 없이는 이뤄질 수 없는 행동이었다고 설명했다. 특검팀은 또한 지난 2022년 3월 한 총재가 특별집회에 참석해 사실상 '윤석열 후보 지지' 의사를 밝힌 뒤 통일교 각 지부에서 국민의힘에 재정적 지원을 한 점을 들며, 모든 사건이 한 총재로부터 시작됐다고 주장했다. 특검팀은 "한학자는 이 사건 정교유착의 최종 수혜자"라고 밝혔으며, 정 부원장에 대해서는 "한 총재의 비서실장이자 최측근으로, 한 총재의 주요의사결정에 적극적으로 조력해 큰 영향력을 행사한 사람"이라고 정의했다. 한 총재는 정 부원장, 윤 전 본부장과 공모해 지난 2022년 1월께 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의(정치자금법 위반)도 있다. 이들은 그해 7월께 전 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 한 총재와 정 부원장에게는 같은해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 얻고 윤 전 본부장에게 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐다. 한 총재는 지난 2022년 7월 네팔 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 세네갈 대통령에 선거자금 50만 달러를 각각 제공한 혐의도 적시됐다. right@newspim.com 2026-07-10 12:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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