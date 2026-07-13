제천시립도서관, 상반기 이용·대출 모두 증가…남부도서관 개관 효과

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방문객 50.9%·대출자 36.6%·대출권수 20.8% ↑…생활권 중심 이용 확대



[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제천시립도서관은 2026년 상반기 도서관 이용 및 대출 현황을 분석한 결 남부도서관 개관 효과에 힘입어 방문객과 대출 등 주요 이용 지표가 지난해 같은 기간보다 모두 증가했다고 13일 밝혔다.

도서관에 따르면 올해 상반기 이용자 수는 22만1441명으로 지난해 같은 기간 14만6793명보다 50.9% 늘었다.

같은 기간 대출자 수는 2만7770명에서 3만7946명으로 36.6% 늘었으며 도서 대출 권수도 10만1076권에서 12만3359권으로 20.8% 증가했다. 이 같은 증가세의 주요 요인으로 남부도서관 개관에 따른 생활권 중심의 도서관 인프라 확충을 꼽았다.

제천시립도서관.[사진=제천시] 2026.07.13 choys2299@newspim.com

특히 남부도서관 인근인 강제동과 화산동의 신규 독서회원 가입이 크게 증가해 도서관 접근성 향상이 실제 이용 증가로 이어진 것으로 분석했다. 행정동별 인구 대비 대출회원 비율은 의림지동이 가장 높았으며 남현동과 교동이 뒤를 이었다.

연령별 이용 현황에서는 40대의 이용이 가장 활발했다. 40대는 대출자 1만137명, 대출 권수 3만2732권으로 전 연령대 가운데 가장 높은 이용률을 기록했으며 30대는 7195명이 2만3931권, 50대는 5753명이 1만6192권을 대출한 것으로 집계됐다.

어린이와 청소년의 독서활동도 꾸준히 이어졌다. 10대 미만은 3194명이 1만3997권, 10대는 3476명이 1만2837권을 대출했다. 또한 60대 이상에서도 지속적인 이용이 이어져 도서관이 전 세대가 함께 이용하는 생활문화공간으로 자리매김하고 있는 것으로 나타났다.

제천시립도서관은 이번 분석 결과를 연령별·지역별 이용 특성에 맞춘 독서 서비스 운영과 장서 확충을 위한 기초자료로 활용할 계획이다.

도서관 관계자는 "남부도서관 개관으로 화산동을 비롯한 남부권 주민들의 도서관 접근성이 크게 향상되면서 신규 가입과 이용이 함께 증가한 것으로 보인다"며 "앞으로도 시민들이 가까운 생활권에서 책과 문화를 누릴 수 있도록 도서관 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com