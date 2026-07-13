아리바이오, 푸싱제약서 'AR1001' 선급금 900억 수령 완료

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글로벌 임상 3상·허가 준비에 투입

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 아리바이오는 중국 제약사 푸싱제약(Fosun Pharma)으로부터 알츠하이머병 치료제 후보물질 'AR1001'의 글로벌 독점 판권 계약과 관련한 옵션 선급금 5000만달러를 수령했다고 13일 밝혔다.

이번 수령액은 약 752억원 규모다. 회사는 지난 5월 먼저 지급받은 1000만달러를 포함해 총 6000만달러(약 900억원)의 옵션 비용을 모두 확보했다.

아리바이오 로고. [사진=아리바이오]

양사는 지난 5월 AR1001의 글로벌 개발과 상업화를 위한 옵션 및 라이선스 계약을 체결했다. 총 계약 규모는 47억달러(약 7조원)이며, 푸싱제약이 글로벌 권리에 대한 옵션을 행사하면 아리바이오는 추가 계약금과 규제·매출 마일스톤, 판매 로열티 등을 받게 된다.

아리바이오는 이번에 확보한 자금을 활용해 AR1001의 글로벌 임상 3상 마무리와 데이터 분석, 글로벌 허가 전략 수립, 생산·품질관리(CMC), 상업화 준비에 속도를 낼 계획이다.

AR1001은 하루 한 번 복용하는 경구용 알츠하이머병 치료제 후보물질이다. 현재 주사제 중심인 알츠하이머병 치료제 시장에서 경구 제형이라는 점과 안전성, 복약 편의성 등을 강점으로 내세우고 있다.

회사는 최근 AR1001의 글로벌 임상 3상 'POLARIS-AD'의 마지막 환자 투약을 완료했다. 해당 임상은 한국과 미국, 캐나다, 유럽, 중국 등 13개국 약 230개 기관에서 초기 알츠하이머병 환자 1535명을 대상으로 진행됐으며, 현재 데이터 정리와 데이터베이스 잠금(DB Lock), 통계 분석 등 최종 결과 확인 절차를 진행하고 있다. 톱라인 결과는 올해 가을 공개할 예정이다.

글로벌 권리 계약과 현금 지급, 지분투자가 연이어 진행되면서 양사의 협력 관계도 단순 기술이전을 넘어 장기 전략적 파트너십으로 확대되고 있다. 푸싱제약은 옵션 비용 지급과 별도로 아리바이오에 총 2750만 달러, 약 425억 원 규모의 전략적 지분투자 계약도 체결한 바 있다.

정재준 아리바이오 대표는 "선급금 전액이 예정된 절차에 따라 집행된 것은 AR1001의 임상적 성공과 상업적 가치에 대한 신뢰를 보여주는 결과"라며 "글로벌 임상 3상 톱라인 발표를 앞둔 만큼 푸싱제약과 협력해 치료제 개발에 속도를 내겠다"고 말했다.

한편 아리바이오가 현재까지 체결한 AR1001 글로벌 독점 판매권 계약 규모는 누적 기준 약 10조원이다.

sykim@newspim.com