파우, 28일 컴백 이어 글로벌 투어…유럽 주요 도시 찾는다

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 파우가 여름 컴백과 함께 글로벌 콘서트 투어에 나서며 해외 팬들과의 접점을 넓힌다.

파우는 올 하반기 글로벌 투어 '2026 파우 콘서트 투어 : 컬러 온(2026 POW CONCERT TOUR : COLOR ON)'을 개최한다. 국내 활동을 시작으로 해외 무대까지 활동 영역을 확장하며 한층 성장한 팀의 경쟁력을 입증할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 파우 월트투어 포스터. [사진=그리드엔터테인먼트] 2026.07.13 moonddo00@newspim.com

13일 공개된 투어 일정에 따르면 서울을 시작으로 헝가리 부다페스트, 폴란드 바르샤바, 독일 베를린과 쾰른, 네덜란드 암스테르담, 이탈리아 밀라노 등 유럽 주요 도시를 찾는다. 파우는 현지 팬들과 직접 호흡하며 자신들만의 청량한 음악과 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

이번 투어는 데뷔 이후 꾸준히 쌓아온 글로벌 인지도를 한층 확장하는 무대가 될 전망이다. 파우는 그동안 태국, 중국, 일본 등에서 팬 이벤트와 공연을 개최하며 해외 팬층을 넓혀왔다. 이번에는 유럽까지 활동 반경을 확대하며 글로벌 행보에 속도를 낸다.

월드 투어에 앞서 컴백 준비에도 박차를 가하고 있다. 파우는 오는 28일 새 싱글 앨범 '플레이버(FLAVOR)'를 발매하고 약 6개월 만에 가요계에 복귀한다. 앨범 예약 판매는 13일 오후 3시부터 시작된다.

신보 '플레이버'는 리더 요치가 전곡 프로듀싱을 맡아 파우만의 음악적 색깔을 더욱 선명하게 담아낸 앨범이다. 앞서 공개된 티저 영상과 콘셉트 포토는 청량한 여름 감성과 감각적인 비주얼을 예고하며 글로벌 팬들의 기대를 높였다.

파우는 이번 컴백 활동으로 한층 성장한 음악성과 퍼포먼스를 선보인 뒤, 그 열기를 글로벌 콘서트 투어로 이어가며 전 세계 팬들과 더욱 가까이 소통할 예정이다.

moonddo00@newspim.com