리센느 미나미, '트윈 미러쇼'서 갸루 메이크업 전수

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 리센느 미나미가 셀프 갸루 메이크업 실력을 공개한다.

13일 오후 5시 엠넷플러스에서 공개되는 '트윈 미러쇼' 2회에는 리센느 미나미가 출연한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 트윈 미러쇼. [사진=엠넷 플러스] 2026.07.13 moonddo00@newspim.com

'트윈 미러쇼'는 MC가 게스트의 셀프 메이크업을 따라 하며 뷰티 취향부터 일상 토크까지 공유하는 메이크업 토크쇼다. 엠넷플러스의 K-뷰티 & 라이프스타일 채널 '연지곤지 : YZKZ'에서 가장 먼저 만나볼 수 있다. '트윈 미러쇼'의 MC로는 연예계 대표 '코덕(코스메틱 덕후)'으로도 잘 알려진 가수 전소미가 함께한다.

1회 아이들 미연의 바통을 이어받은 리센느 미나미는 민낯에 가까운 내추럴한 모습으로 등장, 화제를 모았던 '갸루' 메이크업 과정을 낱낱이 공개할 예정이다. 예고 영상에서 전소미는 "(갸루 메이크업은) 처음이다. 진짜 해보고 싶었다"며 숨길 수 없는 설렘과 기대를 내비치기도.

그러나 기대와 달리 쉽지만은 않은 메이크업 과정이 예고됐다. 공개된 예고 영상에서 미나미는 "언니 사렸네"라며 직접 전소미에게 다가가 거침없는 손길로 메이크업을 이끄는가 하면, "이게 맞나 싶은 게 맞다"며 단호한 한마디를 건네기도 해 웃음을 자아낸다. 무사히 트윈 메이크업을 완성할 수 있을지 주목되는 가운데, 서바이벌 프로그램 출신 등 공통점을 지닌 두 사람의 진솔한 대화 또한 본편에 대한 기대를 더한다.

한편, 엠넷플러스 K-뷰티 & 라이프스타일 채널 '연지곤지'는 트윈 미러쇼, 체크인! 아이돌 빙고, 컴백룩, 텐미닛 루틴, 팬스 초이스 페이스 총 5개 프로그램으로 구성된다. 아이돌의 리얼한 뷰티 루틴과 라이프스타일을 담아내며, 일상 속에서 데일리하게 즐길 수 있는 채널로 자리매김할 전망이다.

미나미의 셀프 갸루 메이크업부터 진솔한 토크까지 확인할 수 있는 '트윈 미러쇼' 2회는 오늘(13일) 오후 5시 엠넷플러스에서 첫 공개된다.

moonddo00@newspim.com