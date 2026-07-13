해군 경비함정 실종 병사, 동해 NLL 인근서 시신으로 발견

동해 거진 동쪽 52㎞ 해상서 수색 22시간 만에 수습

통일부, "NLL 이북 표류 가능성"…북한에 수색·송환 협조 요청

해군·해경·민간 선박까지 동원…동해 최북단 긴장 속 수색 작전

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군은 13일 오전 5시 58분께 강원도 고성군 거진읍 동쪽 약 52㎞ 해상에서 전날 경비 임무 중 실종된 해군 병사 A일병의 시신을 발견해 수습했다고 밝혔다.

실종은 전날인 12일 오전, 동해 1함대 소속 호위함이 거진 동방 50여㎞ 해상에서 경비 임무를 수행하던 중 함정 승조원 1명이 보이지 않으면서 처음 파악됐다. 군 당국은 이날 오전 7시 45분쯤 실종 사실을 공식 확인한 뒤 함정과 항공기를 급파해 사고 해역 일대를 중심으로 수색을 벌였고, 약 22시간 만에 시신을 찾았다.

해군은 해양경찰과 합동으로 함정 10여 척과 항공기 여러 대를 투입해 NLL 인근 해역을 집중 수색했으며, 조업 중인 어선과 인근 상선에도 상황을 전파해 협조를 요청했다. 실종·발견 지점은 동해 북방한계선과 약 20~30㎞ 떨어진 곳으로 알려졌으며, 군은 사고 해역이 북한 해군과 맞닿는 최북단 수역인 점을 고려해 북한군 동향도 예의주시했다.

동해 북방한계선(NLL) 인근에서 경비 임무를 수행 중인 해군 함정이 고속 항해하고 있다. 이번 실종·수습 작전에도 해군 함정과 항공기, 민간 선박이 동원돼 거진 동쪽 50~52㎞ 해상을 중심으로 집중 수색이 이뤄졌다. [사진= 해군 제공] 2026.07.13 gomsi@newspim.com

통일부는 실종 초기인 12일 '동해상 해군장병 실종에 따른 수색과 송환 관련 대북 협조 요청' 제목의 언론 공지를 통해 북한에 실종자 수색과 송환 협조를 공개 요청했다. 통일부는 "동해 해상에서 경비임무 수행 중인 해군함정 병사 1명이 실종, NLL 이북으로 표류 가능성이 있는 것으로 보인다"며 "인도주의적 견지에서 실종자 수색과 송환에 협조해주기를 요청한다"고 밝혔다.

실제로 실종 병사가 NLL 북측 해역으로 넘어갔는지 여부는 확인되지 않았지만, 실종 추정 위치가 NLL과 근접한 강원 거진 동방 50여㎞ 해상인 점을 고려해 선제적으로 북측에 메시지를 발신했다는 설명이다. 남북 통신 연락선이 모두 끊긴 상황에서 정부는 언론 공지와 보도를 활용해 대북 협조 요청을 전달했으며, 군은 북한도 수신 가능한 국제상선공통망을 통해 "우리 국민이 해상에서 실종돼 수색 중"이라는 사실을 통보했다.

해군과 해경은 사고 직후부터 동해 최북단 수역에 함정과 항공기를 집중 투입하고, 민간 어선까지 참여시키는 전방위 수색 작전을 전개했다. 수색 작전은 기상·해황과 야간 시계 제한 등 악조건 속에서 이어졌고, 결국 실종 다음 날 새벽 거진 동쪽 52㎞ 해상에서 시신을 발견하면서 종료 단계에 들어갔다.

군은 시신 신원 확인과 함께 정확한 실종 경위, 안전 관리 체계, 근무 여건 등을 포괄하는 조사에 착수할 것으로 보인다. 동해 NLL 인근은 상시 경비·감시 임무가 이뤄지는 전략 요충지인 만큼, 이번 사고를 계기로 함정 안전관리 절차와 승조원 근무·복무 환경에 대한 점검이 뒤따를 전망이다.

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