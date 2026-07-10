[프로야구] '허리 통증' LG 오스틴, 홈런 더비 불참...SSG 오태곤 대체 발탁

AI 핵심 요약beta
- KBO가 10일 오스틴이 허리 불편으로 홈런 더비 불참을 밝혔다.
- 오스틴 대신 팬투표 순위에 따라 SSG 오태곤이 홈런 더비 대체 선수로 출전하게 됐다.
- 오스틴은 몸 상태 점검 후 11일 올스타전 본경기에는 정상 출전할 예정이라고 했다.
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[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = 팬들이 가장 기대했던 홈런왕 맞대결은 끝내 성사되지 않았다. LG의 외국인 타자 오스틴 딘이 허리 불편감으로 2026 KBO 올스타전 홈런 더비 출전을 포기했다.
한국야구위원회(KBO)는 10일 "오스틴이 허리 불편감으로 이날 서울 잠실구장에서 열리는 컴투스프로야구 홈런 더비 출전이 어렵다는 의사를 전달했다"라고 밝혔다.
오스틴은 올 시즌 전반기 전 경기인 85경기에 출전해 타율 0.339, 27홈런, 83타점, 69득점, OPS(출루율+장타율) 1.082를 기록하며 LG 타선을 이끌었다. 특히 홈런 27개로 KIA의 김도영과 함께 리그 홈런 공동 선두를 달리고 있어, 이번 홈런 더비에서는 두 선수의 대결이 가장 큰 관심사로 꼽혔다.
그러나 오스틴의 갑작스러운 불참으로 올 시즌 최고의 홈런 타자 맞대결은 다음 기회로 미뤄지게 됐다.
KBO는 팬 투표 결과를 바탕으로 후순위 선수들에게 순차적으로 출전 의사를 확인했고, SSG의 오태곤이 대체 선수로 홈런 더비에 참가하게 됐다고 설명했다.
오태곤은 올 시즌 74경기에 출전해 타율 0.230, 9홈런, 27타점, 27득점, OPS 0.695를 기록 중이다.
올해 홈런 더비에는 김도영을 비롯해 양의지, 박준순(이상 두산), 강백호, 문현빈, 허인서(이상 한화), 김주원(NC), 오태곤까지 총 8명이 우승을 놓고 경쟁한다. 우승자에게는 상금 1000만원과 트로피, 삼성 비스포크 AI 에어드레서가 부상으로 수여된다.
한편 오스틴은 홈런 더비에는 불참하지만 몸 상태를 점검한 뒤 11일 잠실구장에서 열리는 2026 KBO 올스타전 본경기에는 정상적으로 출전할 예정이다
wcn05002@newspim.com