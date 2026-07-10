군포복합문화센터 건립 '청신호'...행안부 중앙투자심사 통과

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 10일 군포복합문화센터 사업이 행안부 중앙투자심사에서 조건부 승인을 받았다고 밝혔다.
- 군포복합문화센터는 시민 문화 향유와 생활체육 인프라 확충을 위한 복합문화공간으로 추진되고 있다.
- 군포시는 조건부 이행 사항과 토양오염 정화를 충실히 이행하고 국·도비를 적극 확보해 사업을 조속히 추진할 계획이다.
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시의 주요 현안 사업인 '군포복합문화센터' 건립 사업이 행정안전부 지방재정 중앙투자심사를 통과하며 사업 추진에 탄력을 받게 됐다.
군포시는 군포복합문화센터 건립 사업이 행안부 중앙투자심사에서 '조건부 승인'을 받았다고 10일 밝혔다.
군포복합문화센터는 시민들의 문화 향유 기회 확대와 생활체육 인프라 확충을 위해 추진되는 복합문화공간이다.
그동안 시는 심사 과정에서 제시된 의견을 바탕으로 운영수지 분석과 사업 타당성 재검토 등 사업계획을 지속해서 보완해 왔다. 이어 올해 4월 심사를 재상정해 지난 8일 최종 통과 결정을 이끌어냈다.
시는 이번 심사에서 부여된 조건부 이행 사항을 충실히 반영해 사업의 내실을 다질 계획이다. 아울러 선행 절차인 토양오염 정화사업을 차질 없이 마무리해 사업 지연을 최소화하고 조속한 착공을 위해 후속 행정절차에도 속도를 낼 방침이다.
한대희 군포시장은 "이번 중앙투자심사 통과는 군포복합문화센터 건립 사업이 본격적인 추진 단계로 나아가는 중요한 전환점"이라며 "시 재정 여건이 넉넉하지 않은 만큼 국·도비 등 의존재원을 적극적으로 확보해 재정 부담을 완화하고 안정적으로 사업을 추진하겠다"고 말했다.
이어 "시민 누구나 만족할 수 있는 품격 있는 복합문화공간을 조성해 지역 문화 향유의 폭을 넓히고 도시의 활력을 높이는 핵심 거점시설로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
1141world@newspim.com