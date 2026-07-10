부산시태권도협회, 집행부와 회원 간 회장 사퇴 놓고 내부 갈등 심화

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회원들, 안전 문제와 회장 규정 위반 주장

협회 "주장 상당 부분 사실 다르다" 반박

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시태권도협회가 회장 사퇴를 둘러싼 내부 갈등으로 파열음을 내고 있다. 최근 협회장기 대회 안전관리 논란과 규정 위반 의혹을 제기하는 회원들이 거리 집회에 나서면서 협회 집행부와 회원 간 대립이 노골화되고 있다.

부산시 태권도협회 회원 70여명은 10일 부산 해운대구 NC백화점 앞에서 집회를 열고 "협회가 선수 안전과 회원 권익보다 집행부 운영 편의에 치우쳤다"고 주장했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시태권도협회 회원들이 10일 오전 10시 30분 부산 해운대구 NC백화점 앞에서 집회를 열어 협회장의 사퇴를 촉구하고 있다. 2026.07.10

회원들은 회장의 규약 준수 의무 위반을 문제 삼았다. 이들은 "회장 취임 이후 주요 안건을 상임이사회·총회 절차를 거치지 않고 불법규정을 개정했다"고 의혹을 제기하며 "마음대로 스포츠공정위원회 구성했으며 지휘감독의무 규약을 어겨, 직원의 전횡 사태를 초래했다"고 쓴소리를 던졌다.

회장의 태도와 리더십에 대한 비판도 이어졌다. 회원들은 "회장이 회원들에 대한 편향적 태도로 인해 협회 회원들이 극단덕으로 분열·대립하는 결과를 초래했다"라며 "319명 회원의 목소리를 대의하는 감사, 대의원 8명의 문제제기를 외면했다"고 날을 세웠다.

지난달 7일 열린 부산협회장기대회에서 의료진과 구급차 없이 경기가 진행돼 중대한 부상 사고가 발생한 것에 대해서도 언급하며 "총체적 안전 불감증이 무사안일 도덕적 해이가 적나라게 나타났다"고 성토했다.

이들은 "중대한 사고가 발생했음에도 변명, 책임회피, 사건 축소·은폐의 모습만 보이고 있다"면서 "사과와 사후조치는 전혀 없다. 분노하지 않을 수 없다"고 불만을 토로했다.

이들은 "권한에 따른 책임은 언제나 무겁고 무서운 것이다. 권한을 누리려는 자들과 손잡고, 협회의 잘못을 지적하는 회원들에게 등을 돌리고 적극적인 탄압을 시작한 순간, 이미 당신은 부산시태권도협회를 대표할 수 없다"고 강조했다.

이에 대해 부산시태권도협회는 회원들의 주장 상당 부분이 사실과 다르다고 반박했다.

부산태권도협회 A사무국장은 뉴스핌과 통화에서 "회원들이 문제 삼은 스포츠공정위원회 구성과 규정 개정 건은 문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터와 경찰에 모두 고발됐지만 혐의 없음으로 종결됐다"면서 "기술심의 규정 격하 의혹에 대해서도 같은 기관에 신고됐으나 모두 위법성이 없다는 통보를 받았다"고 일축했다.

협회는 협회장기 대회 사고와 관련해 "의료진·구급차 배치 의무화, 안전관리 체크리스트 운영 등 대회와 심사 과정 전반에 대한 안전관리 강화 방안을 마련해 시행 중"이라고 설명했다.

A사무국장은 "대회 당시 의료 지원 준비 과정에서 행정 실수가 있었고 이와 관련해 징계를 받았다"고 인정하면서도 "고의가 아닌 시스템 미비로 인한 실수인데 이를 회장 사퇴 요구로까지 몰고 가는 것은 과도하다"고 말했다.

회장 사퇴를 요구하는 회원들은 안전 문제와 규정 위반 의혹이 해소되지 않는 한 책임자 교체가 불가피하다는 입장을 굽히지 않고 있어 부산시태권도협회의 내홍은 당분간 이어질 전망이다.

ndh4000@newspim.com