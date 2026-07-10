교보증권, '2026년 하반기 경영전략회의 및 비전 2030 선포식'

AI 핵심 요약beta
- 교보증권은 10일 ‘비전2030’ 선포식을 열고 하반기 경영전략회의를 진행했다
- 임직원 120여명 참석해 실적 점검과 AI 특강으로 디지털 전환 방향성을 모색했다
- 새 비전 아래 미래형 비즈니스와 투자솔루션 역량 강화에 주력해 지속 성장 모델 구축한다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 교보증권은 10일 서울 여의도 금융투자협회에서 '2026년 하반기 경영전략회의 및 비전 2030 선포식'을 진행했다고 밝혔다.
교보증권에 따르면 이날 회의에는 대표이사를 비롯한 임원 및 부·점장 120여 명이 참석했다. 이들은 상반기 영업 성과와 재무 현황을 점검하고 사업 부문별 핵심 추진 과제를 공유했다.
임직원 디지털 역량 강화의 일환으로 박성혁 AI 비즈니스 전문가를 초청해 'AX(인공지능 전환) 시대, 증권업의 재발견'을 주제로 특강도 개최했다.
참석자들은 AI 기술이 금융산업에 미칠 변화와 증권업의 미래 경쟁력 확보 방안을 살펴보며 디지털 전환의 방향성을 함께 모색했다.
'비전 2030' 선포식에서는 교보증권의 새로운 비전인 '혁신과 차별화된 전문성으로 고객과 함께 성장하는 종합금융투자 파트너'를 공식 발표했다.
이번 비전은 전 임직원을 대상으로 진행한 사내 공모를 통해 선정된 내용을 바탕으로 수립되어 그 의미를 더했다고 회사 측은 전했다.
교보증권은 비전 2030 실현을 위해 ▲미래형 비즈니스 역량 강화 ▲신뢰 기반의 동반자적 가치 지향 ▲전방위 투자 솔루션 경쟁력 제고에 주력할 방침이다.
이석기 교보증권 대표이사는 "새로운 비전 아래 핵심 비즈니스 포트폴리오를 견고히 구축해 나가는 지금이 도약의 전환점"이라며 "지피지기(知彼知己)의 자세로 시장의 흐름을 통찰하고 우리만의 강점을 극대화하여 어떠한 환경에서도 흔들리지 않는 지속 가능한 성장 모델을 완성해 나가자"고 말했다.
rkgml925@newspim.com