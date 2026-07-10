우리자산운용, 'WON 전단채플러스액티브' 국내 단기채 ETF 중 수익률 1위

AI 핵심 요약beta
- 우리자산운용은 10일 WON 전단채플러스액티브 ETF가 국내 단기채 ETF 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다.
- 이 ETF는 3개월 이내 우량 STB·CP와 캐피털채·우량 회사채를 선별 편입해 예금 대비 높은 이자와 알파 수익을 추구한다고 했다.
- 파킹형 ETF로 하루만 투자해도 수익이 쌓이며 변동성 장세에서 리테일·기관 자금 피난처로 인기가 높다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리자산운용은 10일 자사 'WON 전단채플러스액티브' 상장지수펀드(ETF)가 국내 단기채 ETF 중 수익률 1위를 차지했다고 밝혔다.
우리자산운용에 따르면 전날 기준 WON 전단채플러스액티브 ETF의 1년 수익률은 3.09%로, 전체 국내 단기채 ETF 45개 상품 중 가장 높은 수익률을 기록했다. 단기 성과를 가늠하는 3개월 수익률도 0.84%로 1위를 차지했다.
우리자산운용은 수익률의 배경으로 '차별화된 액티브 운용 노하우'를 꼽았다. WON 전단채플러스액티브는 3개월 이내 우량 전자단기사채(STB)와 기업어음(CP)을 선별해 포트폴리오를 구성해 정기예금 대비 높은 수준의 이자 수익을 추구한다.
여기에 신용등급 대비 펀더멘털(기초체력)이 튼튼한 캐피털 채권이나 우량 회사채 등을 선별 편입함으로써 포트폴리오의 전체적인 안정성을 견고하게 유지하면서 추가 알파 수익을 확보하는 전략을 구사한다는 설명이다.
WON 전단채플러스액티브 ETF는 하루만 돈을 넣어도 수익이 쌓이는 파킹형 ETF로, 매수한 직후부터 캐리(수익)를 받을 수 있다.
임성한 우리자산운용 채권2팀 팀장은 "주식시장 변동성이 이어지면서 리테일 고객들의 자금 피난처로 파킹형 ETF가 인기를 끌고 있다"며 "머니마켓펀드(MMF) 대비 유연한 운용 규제를 적용받으면서도 상대적으로 높은 수익률을 제공해 최근에는 기관투자자의 관심도도 높아지고 있는 상황"이라고 말했다.
이어 그는 "최종 기준금리 인상 레벨이 가늠되기 전까지는 중장기 채권 금리 변동성은 당분간 지속될 것으로 전망한다"며 "짧은 만기 채권을 재투자하는 운용 방식이 당분간은 유효할 것으로 판단한다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com